Voormalig nummer één van de wereld Halep geschorst om gebruik verboden middelen

De 31-jarige Halep, op dit moment de mondiale nummer negen, liet zich meteen horen met een verklaring op Twitter. "Vandaag begint de zwaarste wedstrijd van mijn leven: een gevecht voor de waarheid", zegt de Roemeense, die spreekt van een extreem lage hoeveelheid roxadustat in haar lichaam. "Ik voel me verward en verraden."

Halep had die wedstrijd in de eerste ronde overigens verloren, van de Oekraïense qualifier Darija Snihoer.

Toptennisster Simona Halep is voorlopig geschorst vanwege het gebruik van verboden middelen. De voormalig nummer een van de wereld werd tijdens de US Open positief getest op roxadustat.

Zowel de A-staal als de B-staal wees echter dopinggebruik aan, meldde de ITIA. Dat is een onafhankelijk orgaan dat de integriteit van de sport bewaakt, een initiatief van de vier grandslamtoernooien, de ATP, het WTA en de ITF.

Halep is winnaar van Roland Garros (2018) en Wimbledon (2019), dit kalenderjaar won ze de WTA-toernooien in Melbourne en Toronto. Ze zegt overtuigd te zijn van haar onschuld. "Ik heb er vertrouwen in dat de waarheid vroeg of laat naar buiten zal komen."