Klopt je kassabon wel? AH en Jumbo vaakst in de fout met prijzen aanbiedingen

Supermarktketens Albert Heijn en Jumbo gaan het vaakst in de fout met de prijzen van aanbiedingen, stelt de Consumentenbond. Consumenten blijken aan de kassa meer te betalen dan in de winkel was aangegeven.

De bond controleerde de prijzen van negentig supermarktaanbiedingen. Van de onderzochte supermarktketens, behalve Albert Heijn en Jumbo ook Aldi, Plus en Lidl, werden drie filialen bezocht.

Gerookte zalm en batterijen

Bij Jumbo bleek de prijs van 31 producten bij de kassa af te wijken van de kortingsprijs die het schap beloofde. Bij Albert Heijn gebeurde dat 22 keer.

Een van de voorbeelden is de gerookte zalm van Jumbo. In de koeling werd een prijs van 4,99 euro beloofd, maar bij de kassa werd vervolgens 5,99 euro aangeslagen. Bij Albert Heijn betaalden mysteryshoppers van de Consumentenbond 8,99 euro voor batterijen, terwijl het prijskaartje in de winkel 5,39 euro vermeldde.

Bij Aldi, Plus en Lidl waren de enkele fouten bijna altijd in het voordeel van de klant, zegt de Consumentenbond. Daardoor betaalden klanten aan de kassa minder voor actieproducten dan zij in eerste instantie verwachtten.

Digitale schapkaarten

Albert Heijn zegt in een reactie tegen de NOS het belangrijk te vinden dat er geen verschillen zijn tussen de schapaanduiding en de kassa. "We hebben het afgelopen jaar flinke stappen gezet om ons assortiment van digitale schapkaarten te voorzien, wat foutieve prijzen voorkomt. Zo is 95 procent van de schapkaarten is al digitaal. De uitkomsten van het onderzoek laten helaas op specifieke aanbiedingen een ander beeld zien. Dat is onacceptabel en dat gaan we zo snel mogelijk oplossen."

Jumbo "betreurt de afwijkingen" en belooft beterschap. "We willen het aantal prijsverschillen tussen de prijs op het schap en de prijs aan de kassa fors omlaag brengen. We zullen de Consumentenbond daarvan op de hoogte houden."