Geen spijt bij Schreuder na tirade tegen pers: 'Maar dit wil je niet te vaak doen'

Zijn vorige persconferentie dreunde nog dagen na in de vaderlandse media. Suggesties over macht van zaakwaarnemer Milos Malenovic binnen Ajax, de autoriteit van de trainer en het al dan niet 'laten verpieteren' van dure aankopen als Brian Brobbey waren Ajax-trainer Alfred Schreuder in het verkeerde keelgat geschoten. Vandaag was Schreuder, daags voor het competitieduel in Waalwijk tegen RKC, een stuk beter gestemd. "Ik was er gewoon klaar mee", aldus Schreuder. "Dat zit in me, al moet je dit natuurlijk niet te vaak doen. Ik ben een type dat anderen verantwoordelijkheid wil geven. Ik observeer, ik kijk veel en uiteindelijk moet ik aangeven tot waar en niet verder." Vaderlijke glimlach Een dag later op de training kwam een van zijn spelers nog wel even naar hem toe. Met een vaderlijke glimlach blikte hij terug op dat moment. "Hij zei: 'Zo trainer, je was wel boos hè, gisteren'. Ja, dat gebeurt af en toe." De ophef die zijn tirade teweegbracht in de media ging grotendeels langs de trainer heen. "Dat lees ik niet. Het gaat erom hoe ik het voel. En ik voelde het zo." Bekijk hieronder - in drie fragmenten - de woedeuitbarsting van Alfred Schreuder richting de pers na de 7-1 zege op Excelsior.

De uitbarsting was emotioneel, maar kwam niet uit het niets. "Ik had het wel voorbereid", antwoordde Schreuder desgevraagd. "Het was mijn idee, maar ik heb het wel met een iemand besproken." Wie dat was, wilde Schreuder niet zeggen. Wel is de vraag of hij vanuit de organisatie genoeg rugdekking voelt, zeker zolang de positie van technisch directeur na het vertrek van Marc Overmars vacant is. Hi liet vallen blij te zijn met het interview waarin algemeen directeur Edwin van der Sar zijn steun liet blijken in weekblad Voetbal International. "Dan is het voor iedereen nogmaals duidelijk. Ik weet zelf heus wel dat Edwin mij rugdekking geeft. Misschien had het eerder gekund. En ja, dat heb ik ook aangegeven." Nul interesse Liefst wil Schreuder een dikke streep onder de ophef zetten, maar die hoop lijkt voorlopig ijdel. Zo berichtte De Telegraaf over de grote invloed van Danny Blind bij Ajax. Schreuder haalt zijn schouders erover op. "Ik weet dat het niet zo is. Volgens mij is Danny Blind assistent-bondscoach." En ook het gerucht dat Schreuder op een lijst zou staan om trainer te worden bij de Duitse laagvlieger VfB Stuttgart lacht hij weg: "Ik zou op een lijst hebben gestaan. Maar ik zit bij een heel mooie club. Nul interesse."

RKC Waalwijk-Ajax bij de NOS Ajax kan in het uitduel met RKC Waalwijk (18.45 uur) in ieder geval geen beroep doen op de geblesseerde Kenneth Taylor. Devyne Rensch zit dicht tegen een terugkeer aan, maar ook voor hem komt het duel waarschijnlijk te vroeg. Het duel is te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1 Langs de Lijn. Na afloop van het duel komt er snel een samenvatting online.

Zo reageerde Schreuder ook onbewogen op het besluit van de KNVB om een voorgenomen OneLove-campagne te schrappen na de consternatie van afgelopen weekend. Feyenoord-aanvoerder Orkun Kokçü weigerde de band te dragen uit geloofsovertuiging, net als Excelsior-captain Redouan El Yaakoubi die verklaarde de betekenis van de band juist breder te willen trekken. "Dat moet ieder voor zich weten", vond Schreuder. "Ik vind dat wij als Ajax het prima gedaan hebben." Aanvoerdersband Tadic En zijn eigen aanvoerder Dusan Tadic dan? Speelde de Serviër het begin van het duel niet met een aanvoerdersband, die de One Love-band grotendeels bedekte? Schreuder: "Daar heb ik niet eens naar gekeken. Wat ik vind van het schrappen van de campagne door de KNVB? Dat is voor hun rekening. Ik hoef niet over alles mijn mening te geven." Bekijk hieronder de reacties van Feyenoord-trainer Arne Slot en Ajax-coach Alfred Schreuder.

De trainers van beide clubs, Arne Slot bij Feyenoord en Alfred Schreuder bij Ajax, komen nog een keer terug op de OneLove-banden voor de aanvoerders. - NOS