Hoogerwerf kiest voor tattoozaak en zet punt achter shorttrackloopbaan

Met een nieuwe loopbaan is Hoogerwerf al bezig: die van tattoo-artist. Afgelopen augustus opende hij zijn eigen tattoostudio in Heerenveen.

Dylan Hoogerwerf stopt met zijn carrière als shorttracker. Dat heeft 27-jarige sprinter besloten, nadat hij geen plek in de Nederlandse World Cup-selectie bemachtigd had.

In 2017 greep Hoogerwerf EK-zilver op de 500 meter. Hij is regerend Nederlands kampioen allround. Dat lukte hem al twee keer eerder in 2017 en 2021.

Met de Nederlandse ploeg werd de shorttracker drie keer Europees kampioen op de aflossing. Verder nam Hoogerwerf in 2018 en 2022 deel aan de Olympische Spelen.