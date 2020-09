Pogacar waarschuwt Roglic: 'We zijn er en we gaan tot het einde vechten'

Uitdager Pogacar: 'Strijd om het geel is nog niet gestreden' - NOS

Waar een strijd tussen Primoz Roglic en Egan Bernal werd verwacht, heeft de Tour de France een duel tussen Roglic en Tadej Pogacar gekregen. Bij het ingaan van de derde Tourweek, waarin drie Alpenetappes op het menu staan, voeren twee Slovenen het klassement van de Tour de France aan. Uit de lucht vallen komt Pogacar niet. Vorig jaar boekte hij zijn eerste profzege in de Ronde van de Algarve en in september won hij drie etappes in de Vuelta waar hij als derde eindigde in het klassement. Maar dat de 21-jarige Tourdebutant na twee weken koers nog altijd meedoet in de strijd om de gele trui, had hij niet zien aankomen. "Ik had vertrouwen in mijn vorm, maar dit had ik niet geloofd als iemand het tegen me had gezegd. We zijn er en gaan vechten tot het einde."

Tadej Pogacar - Reuters

De etappe van zondag werd tot 600 meter onder top gecontroleerd door Jumbo-Visma. Pogacar reed geen meter op kop. Pas toen Roglic aanviel en Pogacar merkte dat hij kon aanklampen volgde er een man-tegen-mangevecht waarin hij uiteindelijk de sterkste bleek. Hij won er vier bonificatieseconden mee. "Het was een zware strijd tot aan de finish, dus ik denk niet dat Roglic me liet winnen. Ik kijk tegen hem op, hij is een heel goede renner. Ik heb veel respect voor hem, maar als ik kan winnen, pak ik mijn kans." Bekijk hieronder de stand in het algemeen klassement:

De topvijf na de vijftiende etappe - NOS

Pogacar is zijn belangrijkste helpers kwijt: Fabio Aru en Davide Formolo hebben de Tour al moeten verlaten. Als het er echt om gaat, staat hij er alleen voor, terwijl Roglic zich (bijna) altijd omringd weet door helpers als Robert Gesink, Wout van Aert en Tom Dumoulin. "Jumbo-Visma is dit jaar waarschijnlijk het sterkste team, zeker in de Tour. De strijd om het geel is nog niet gestreden, maar ik kan je niet vertellen hoe we het gaan aanpakken want dan is het geen verrassing meer."

Niet op NPO 1, maar op NPO 2 De zestiende Touretappe begint om 13.20 uur en is vanaf 14.20 uur live te zien bij de NOS. Vanwege Prinsjesdag alleen niet op NPO 1, maar op NPO 2. De rit is vanzelfsprekend ook te volgen via NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Joris van den Berg, Stef Clement en Maarten Ducrot. Op NOS.nl en in de NOS-app kun je de etappe ook via een liveblog volgen. De finish wordt rond 17.30 uur verwacht. Om 14.00 uur klinkt op NPO Radio 1 de openingstune van Radio Tour de France.

Het parcours van de zestiende etappe van de Tour - NOS