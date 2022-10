Vluchtelingenwerk: kies nu voor staatsnoodrecht in plaats van asielwet

"Ik mis deadline na deadline, dat is de realiteit", zei staatssecretaris Van der Burg (Asiel en Migratie) vorige week al na afloop van de ministerraad. "Ik ga nu met huiswerk terug naar het ministerie." Vandaag bleek dat hij de deadline toch niet heeft gehaald: het kabinet is er niet in geslaagd vandaag een wet af te hebben waarmee asielzoekers beter over het land kunnen worden verspreid.

De Tweede Kamer riep staatssecretaris Van der Burg vorige week op uiterlijk vandaag een concept "uit te sturen" en hij noemde het toen zijn uitdrukkelijke wens om dat ook te doen, maar dat lukt dus niet.

"Het is elke keer hetzelfde verhaal," zegt Martijn van der Linden van VluchtelingenWerk Nederland. "Er wordt steeds gekeken naar een toekomst waarin het allemaal goedkomt, maar in de tussentijd is er een gat te vullen. Of de Staat dat nu doet om zich aan het vonnis van de rechter te houden of om allerlei andere redenen: wat gaat er gebeuren om ervoor te zorgen dat we deze mensen nu eindelijk menswaardig gaan opvangen?"

VluchtelingenWerk wil dat de staatssecretaris het zogenoemde staatsnoodrecht toepast om voor asielzoekers opvangplekken te vinden, net zoals hij dat heeft gedaan voor Oekraïners. Of dat de overheid gebruikt maakt van andere locaties om met name kwetsbare mensen, zoals alleenstaande minderjarige asielzoekers, op te vangen. "Hotels of vakantieparken", geeft Van der Linden als voorbeeld.

Asieldeal

De belofte om met een nieuwe asielwet te komen, die op 1 januari 2023 in werking zou treden en voor een gelijkwaardige verdeling van de asielopvang over Nederlandse gemeenten moet zorgen, is onderdeel van de zogeheten asieldeal. Dat akkoord werd eind augustus gesloten na lange onderhandelingen tussen gemeenten, provincies en het Rijk over de asielopvang. Sinds het najaar van 2021 stagneert de doorstroom in de asielopvang.

Doordat statushouders niet kunnen doorstromen naar een woning, raken de asielzoekerscentra (azc's) overvol en kunnen asielzoekers die zich geregistreerd hebben in Ter Apel niet doorstromen naar een azc. Daardoor slapen vluchtelingen die voor het eerst in Nederland aankomen en zich melden in Ter Apel nu al een half jaar voor de poorten van het aanmeldcentrum.

Hoe ziet de situatie in Ter Apel er nu uit? Bekijk de video: