'Brandaris, hier Tiger': fatale aanvaring bij Terschelling was 'enorme klap'

Opeens ligt de snelvarende veerboot stil, na een harde klap. Daarna wordt langzaam duidelijk wat die klap heeft aangericht: zeker twee doden, voor het leven van twee anderen wordt gevreesd. De aanvaring tussen de veerboot en een watertaxi vanochtend op de Waddenzee heeft veel impact, vooral op Terschelling. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Rond 11.15 uur stoppen hulpdiensten met de zoekactie naar twee andere opvarenden, een 12-jarig kind en een volwassen man. Er is geen hoop meer dat ze nog levend worden gevonden. Een zwaargewonde en drie lichtgewonden worden naar ziekenhuizen op het Friese vasteland gebracht.

Elke ochtend om 07.05 uur vertrekt de eerste boot vanaf Terschelling naar het vasteland. Het is de Tiger, een snelvarende veerboot die de tocht twee keer zo snel aflegt als de 'gewone' veerdienst. Die doet er zo'n twee uur over. De tocht met de Tiger gaat door het Schuitengat. Die onverlichte geul ten zuiden van Terschelling wordt steeds vaker gebruikt door rederij Doeksen, omdat dat korter is dan de tocht via de hoofdvaarroute, de Slenk. Dat scheelt geld in een tijd van hoge brandstofprijzen. De hoofdroute is wel voorzien van lichtboeien. Enorme klap Zo'n tien minuten na vertrek van de Tiger volgt een "enorme klap", zegt opvarende Arieke Sieben tegen Omrop Fryslân. De Tiger is gebotst op de Stormloper, een watertaxi met acht opvarenden die vanuit tegengestelde richting komt. Die boot brengt elke ochtend onder anderen bouwvakkers naar het eiland, die in de avond de reis in omgekeerde richting maken. Arieke Sieben zat vanochtend in de snelboot Tiger die bij Terschelling op een watertaxi botste. Ze sprak met Omrop Fryslan over wat er gebeurde:

Arieke Sieben zat vanochtend in de snelboot Tiger die bij Terschelling op een watertaxi botste. Ze zei tegen Omrop Fryslan wat er gebeurde. - NOS

Drie opvarenden van de watertaxi zijn medewerkers van Friso Bouwgroep in Sneek, zegt directeur Henk Dedden. Een van de medewerkers heeft zijn zoontje bij zich, zeer waarschijnlijk de jongen die wordt vermist. Dedden spreekt van een grote klap voor het bedrijf. Volgens de directeur zaten er ook drie medewerkers van een onderaannemer van het bedrijf in de boot. Het gaat in totaal om zes mannen. Geen paniek "We stonden ineens stil", zegt Tiger-opvarende Arieke Sieben. "Mensen dachten dat we op een boei waren geknald. Pas later hoor je dat mensen door die klap hun leven hebben verloren. Dat het een afschuwelijk ongeluk was." Ze zegt dat de bemanning direct uit de stuurhut kwam met de boodschap kalm te blijven. "Dat gebeurde ook, er was geen paniek." De Tiger raakt aanzienlijk minder beschadigd dan de Stormloper en kan zijn weg naar Harlingen na het ongeluk vervolgen. Daar zijn de kapitein en stuurman aangehouden voor verhoor, een standaardprocedure. De kapitein van de watertaxi ligt gewond in het ziekenhuis. De oorzaak van de fatale aanvaring is nog onduidelijk. De politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen daar onderzoek naar. Dit zijn beelden uit de haven van Harlingen en van de aankomst van de snelboot:

Bij de aanvaring vanochtend bij Terschelling zijn twee mensen omgekomen, meldt de Veiligheidsregio. en watertaxi kwam in aanvaring met een snelboot van de rederij Doeksen. - NOS

Het ongeluk is het gesprek van de dag in het koffiehuis van Sytse Schoustra, bij de haven van West-Terschelling. "Dat kun je wel zeggen, zowel bij de eilanders als bij de toeristen. Iedereen is er behoorlijk ondersteboven van." Zelf hoorde hij rond 07.15 uur in de ochtend de hoorn van de Tiger, waarna de kapitein zich bij de vuurtoren meldt. "Brandaris, hier de Tiger, we hebben een aanvaring gehad", klinkt het over de scanner van Schoustra. De aanvaring was op zo'n 500 meter van de wal, schat de Terschellinger. "Het moment zelf heb ik niet gezien, het was ook nog donker toen het gebeurde. Van mist was in ieder geval geen sprake." Doormidden Zo'n drie kwartier later vaart eilander Douwe Wiegman langs de ongevalsplek. Hij moet naar Vlieland om iemand op te halen. De vaartaxi ligt dan op een zandbank. "Die was helemaal doormidden gevaren", zag Wiegman. "Ik denk dat de Tiger eroverheen is gegaan." Wiegman maakte deze foto:

De beschadigde watertaxi - Douwe Wiegman jr.

Hij is een ervaren schipper, maar wacht tot het licht wordt voor hij op pad gaat. "Het is daar een vaarstrookje tussen twee zandbanken in, in het donker is het een gevaarlijke bocht." Op de terugweg kijkt hij nog even uit naar slachtoffers. "We zijn stapvoets gaan varen, ook omdat je natuurlijk over iemand heen kan varen." Aanvraag voor verlichting Dat in het Schuitengat geen verlichting op de boeien aanwezig is, komt doordat het een zogeheten subvaarroute is. Rederij Doeksen heeft onlangs een aanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat om de geul te voorzien van lampen. De lokale omroep van onder meer Terschelling maakte daar vorige week een reportage over. Daarin zei de directeur van rederij Doeksen: "Nu wordt het vroeger donker en 's ochtends later licht en in het donker gaan we er niet doorheen." Rijkswaterstaat laat het verzoek beoordelen door juristen, omdat voor een ander type boeien weer andere regels gelden. Rederij Doeksen vaart vandaag wel de reguliere veerdienst. Als blijk van medeleven hangt op alle schepen de vlag halfstok.