Slot geeft Kokcü zijn band terug, als Feyenoord jacht op wintertitel hervat

Ja, Feyenoord-trainer Arne Slot heeft afgelopen week de spelersgroep bij elkaar geroepen voor een stevig groepsgesprek. En nee, het ging niet meer om aanvoerder Orkun Kokcü, die veel commotie veroorzaakte door de OneLove-aanvoerdersband te weigeren. Tegen Fortuna Sittard is de Turkse middenvelder zaterdag gewoon weer captain van Feyenoord 1. "Ik denk dat niemand het prettig vindt om zo in het middelpunt van de belangstelling te staan", blikte Slot nog een keer terug op de week waarin de sportieve prestaties van de Rotterdammers door alle ophef over een aanvoerdersband bijna werden vergeten. "En ergens is dat ook prettig."

De trainers van beide clubs, Arne Slot bij Feyenoord en Alfred Schreuder bij Ajax, komen nog een keer terug op de OneLove-banden voor de aanvoerders. - NOS

Want stilletjes zou Feyenoord wel eens winterkampioen kunnen worden, met na Fortuna enkel nog wedstrijden tegen FC Volendam, SC Cambuur en Excelsior. "Dat leeft nog niet bij mij. En de spelers zullen slim genoeg zijn dat ze niet in mijn omgeving zo praten", zegt Slot, die na zeges op sterke ploegen als FC Twente en AZ waakt voor onderschatting. "Wij moeten veel meer moeite doen om een wedstrijd te winnen." Geen Feyenoord-spelers in Oranje Feyenoord levert voor het eerst sinds 1990 geen veldspelers af aan de WK-selectie van het Nederlands elftal. Alleen keeper Justin Bijlow maakt nog kans om mee te gaan. En vermoedelijk als reserve, net zoals Joop Hiele destijds in Italië. Verbaasd is Slot daar niet over, al lieten Lutsharel Geertruida, Quinten Timber en bij vlagen ook Javairô Dilrosun knappe dingen zien dit seizoen. "Wij hebben onze international Tyrell Malacia verkocht", memoreert Slot nog maar eens. En die miljoenen werden geïnvesteerd in talenten, mogelijk de internationals van de toekomst. "Wij zijn niet in de positie om A-internationals te kopen."

