Afscheid Truss betekent herkansing voor Sunak en oud-premier Johnson

Liz Truss ging gisteren de boeken in als de kortst zittende premier van het Verenigd Koninkrijk ooit. Na 45 tumultueuze dagen nam ze ontslag, en dus gaat de Conservatieve Partij op zoek naar weer een nieuwe leider die automatisch ook premier van het Verenigd Koninkrijk wordt. De derde in een jaar tijd. Vanuit oppositiepartij Labour klinkt een luide roep om nieuwe verkiezingen, maar die staan pas voor 2025 op de kalender. Plus: die verkiezingen moeten worden uitgeschreven door de partij die aan de macht is, maar de Conservatieve Partij zit daar op dit moment totaal niet op te wachten. Hoogstwaarschijnlijk komt Labour dan als verkiezingswinnaar uit de bus. De peilingen wijzen uit dat de Conservatieve Partij er slecht aan toe is, een van de gevolgen van de interne strubbelingen en schandalen van de afgelopen maanden.

Liz Truss nadat ze haar aftreden had aangekondigd - AFP

Dus komt er opnieuw een leiderschapsverkiezing. Doel is om op uiterlijk volgende week vrijdag een nieuwe premier te benoemen. Parlementariërs van de Conservatieve Partij die willen meedoen aan de leiderschapsverkiezingen, moeten minimaal honderd stemmen van hun partijgenoten verzamelen voor een nominatie. Ze hebben daarvoor tot maandagmiddag de tijd. Aangezien er 357 conservatieve parlementariërs zijn, kunnen maximaal drie kandidaten de drempel halen en dus meedoen aan de leiderschapsverkiezing. Als duidelijk is wie de kandidaten zijn, volgt maandagmiddag ook direct een eerste stemronde. Bij drie kandidaten valt de kandidaat met de minste stemmen dan af. In de avond volgt een tweede stemronde. Benoeming Daarna moet duidelijk zijn wie de conservatieve parlementariërs als favoriet naar voren schuiven. Later in de week kunnen dan alle leden van de Conservatieve Partij online hun stem uitbrengen en wordt duidelijk wie Truss zal opvolgen. Het kan ook sneller gaan: de kans bestaat dat maar één kandidaat meer dan honderd stemmen krijgt. In dat geval komt er maandagmiddag geen verkiezing, maar wordt het een benoeming. Ook hoeven de leden in dat geval niet meer te stemmen, en is dus maandag al duidelijk wie de Conservatieve Partij gaat aanvoeren en daarmee de nieuwe regeringsleider van het Verenigd Koninkrijk wordt.

Rishi Sunak en Liz Truss - Alamy Limited

Verschillende politici willen maar al te graag een gooi doen naar het premierschap. Onder hen is oud-minister van Financiën Rishi Sunak, die bij de leiderschapsverkiezingen van afgelopen zomer tweede werd na Truss. Hij lijkt op dit moment de grootste kanshebber te zijn. Ook Penny Mordaunt, fractieleider van de partij in het Lagerhuis, zou azen op de positie van Truss. Zij eindigde bij de vorige leiderschapsrace als derde. En dan is er nog oud-premier Johnson, die na diverse schandalen gedwongen was om af te treden. Volgens Britse media ziet hij een terugkeer naar Downing Street 10 wel zitten. 'BoJo' is nu nog op vakantie in de Dominicaanse Republiek, maar gisteren waren er meteen geruchten dat hij die voortijdig zou afbreken. Ook de namen van de deze week afgetreden minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman en staatssecretaris van Internationale Handel Kemi Badenoch zingen rond. Vooralsnog heeft niemand zijn of haar kandidatuur bevestigd.

Boris Johnson stapt op als premier en leider van de Conservatieve Partij - AFP

Als de nieuwe leider aan het roer staat en Downing Street 10 heeft betrokken, zullen de grote problemen en verdeeldheid binnen de Conservatieve Partij allerminst zijn opgelost. En de klus waar de nieuwe premier voor komt te staan zijn in Truss' korte regeerperiode alleen maar groter geworden. Het gaat slecht met de economie. De koopkracht is in zestig jaar niet zo laag geweest en miljoenen Britten zullen deze winter moeite hebben om hun energierekening te betalen. De afgelopen weken kregen ook de pensioenfondsen klappen, en is de koers van het pond diep gezakt. Die steeg overigens weer iets nadat Truss gisteren haar aftreden bekend had gemaakt. Hoe dan ook, Truss' opvolger zal meteen volle bak aan het werk moeten om de problemen in het land aan te pakken.