Minderjarige asielzoekers kregen beschimmeld brood bij ontbijt

Minderjarige asielzoekers die in een tent in Stadskanaal worden opgevangen, hebben beschimmeld brood gekregen bij het ontbijt. De groep van ruim tachtig asielzoekers bestaat uit kinderen tussen 15 en 18 jaar, die zonder ouders asiel hebben aangevraagd. Ze slapen twee nachten in Stadskanaal omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Daar verblijven momenteel 300 minderjarigen, terwijl er plek is voor 55. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigt de klacht van Vluchtelingenwerk Nederland over het beschimmelde brood en wijt dat aan 'opstartperikelen'. Een woordvoerder laat weten dat medewerkers "zich de benen uit het lijf lopen en hun stinkende best doen" en dat ze worden bijgestaan door vrijwilligers van de gemeente. Volgens de woordvoerder hebben de minderjarigen inmiddels lunch gekregen.

Beschimmeld brood dat de minderjarige asielzoekers te eten kregen - Vluchtelingenwerk Nederland

Vluchtelingenwerk Nederland stelt dat de opvang, dus niet alleen het eten, al langer ondermaats is. "Dit is typerend voor de mensonterende manier waarop op dit moment met deze kinderen wordt omgegaan. Veel van hen hadden voordat zij in de crisisnoodopvang aankwamen al nachten doorgebracht op harde plastic stoelen of op de grond." Vanaf vandaag mogen maximaal 55 kinderen die zonder ouders asiel willen aanvragen worden opgevangen in Ter Apel, heeft de rechter twee weken geleden besloten in een kort geding. Vluchtelingenwerk had dat aangespannen vanwege de omstandigheden waarin de de asielzoekers op hun aanvraagprocedure moeten wachten. NOS Stories sprak tijdens de zomer met meerdere minderjarige asielzoekers over hun situatie: