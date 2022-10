Meerdere mensen besmet met legionella in Houten, mogelijk door rioolzuivering

Meerdere mensen in Houten zijn de afgelopen maand besmet geraakt met legionella. Volgens de GGD waren er de afgelopen tijd gemiddeld twee gevallen per week, terwijl dat er normaliter maximaal drie per jaar zijn.

De bron van de besmettingen wordt nog gezocht. "Op zes locaties zijn monsters van het water genomen", zegt een woordvoerder van de GGD regio Utrecht. "Op sowieso één daarvan is een verhoogde concentratie van de legionellabacterie gevonden." Het gaat om de rioolwaterzuivering in Houten. Of de besmettingen daadwerkelijk van deze locatie komen, is niet zeker.

Legionella is een bacterie die kan groeien in water. Het inademen van besmette waterdruppels, bijvoorbeeld in zwembaden of bij fonteinen, kan leiden tot besmetting. De meeste mensen worden er niet ziek van, hooguit wat grieperig. Klachten verdwijnen vanzelf na een paar dagen.

Veteranenziekte

In zeldzame gevallen kan een legionella-infectie leiden tot een longontsteking, veteranenziekte genoemd. Jaarlijks gebeurt dat bij zo'n 300 tot 400 mensen. De laatste jaren neemt het aantal toe: vorig jaar kregen 550 mensen veteranenziekte. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat niet alle patiënten goed onderzocht worden.

De longontsteking kan zo ernstig verlopen, dat mensen eraan overlijden. Ouderen, rokers en mensen met een slechte gezondheid hebben een verhoogde kans op de ziekte. Die komt bijna nooit voor bij mensen onder de 40 jaar. Het drinken van water dat besmet is met de legionellabacterie is niet ziekmakend en de ziekte is niet besmettelijk.

Schijndel

Eind vorig jaar was er nog een uitbraak met legionella in Schijndel. Toen raakten zeventien mensen besmet met de bacterie, van wie er één overleed. De bron van die uitbraak is nooit achterhaald. Hoe het met de patiënten in Houten gaat, kan de GGD niet zeggen.