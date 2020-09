Wekdienst 15/09: Prinsjesdag zonder koets • Zoektocht vermiste Brabanders hervat

De troonrede wordt in verband met de coronaregels in de Grote Kerk in Den Haag gehouden in plaats van in de Ridderzaal - ANP

Goedemorgen! Vandaag is het Prinsjesdag, maar het gaat er vanwege de coronamaatregelen anders aan toe dan andere jaren. En het is de laatste dag dat er in het water bij Liessel wordt gezocht naar twee vrienden die sinds 1974 worden vermist. Het weer: op veel plaatsen schijnt de zon volop. Het wordt opnieuw warm voor de tijd van het jaar: 27 graden in het noorden tot plaatselijk 33 in het zuiden.

Den Haag houdt een andere Prinsjesdag dan voorgaande jaren. Zo is er geen rijtoer, geen koets en wordt de Troonrede niet in de Ridderzaal gelezen maar in de Grote Kerk. Zoals elk jaar presenteert het kabinet de plannen voor het komende jaar. Lees hier wat we daarover al weten.

Het RIVM komt met het wekelijkse corona-rapport. De verwachting is dat de stijgende lijn van het aantal besmettingen van de afgelopen weken wordt voortgezet.

Vandaag is de laatste dag dat er in het water bij Liessel in Noord-Brabant wordt gezocht naar de twee vrienden die sinds 1974 worden vermist.

Wat heb je gemist? Voor het eerst in vier jaar is een meerderheid van de Nederlanders somber over de toekomst van het land. Het gaat om 60 procent, blijkt uit het jaarlijkse Prinsjesdagonderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. Vooral over de economie zijn veel mensen bezorgd. Jongeren zijn relatief optimistischer, terwijl juist zij de economische gevolgen van de coronacrisis het sterkst merken. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de politiek sterk is gestegen. Een ruime meerderheid vindt dat de overheid de coronacrisis goed aanpakt. Ander nieuws uit de nacht: Trump over Californische bosbranden: het klimaat koelt weer af, let maar op: de Amerikaanse president herhaalde bij een bezoek aan Californië dat de vele bosbranden het gevolg zijn van slecht bosbeheer. Toen de klimaatadviseur van de gouverneur hem zei dat klimaatverandering de belangrijkste oorzaak is, antwoordde Trump dat 'het klimaat gaat afkoelen en dat de wetenschap niet weet hoe het zit'.

Johnson boekt eerste overwinning voor omstreden brexit-plannen: het Britse Lagerhuis heeft met grote meerderheid voor een omstreden wetsvoorstel gestemd waarmee het land ingaat tegen de Brexit-afspraken die met de EU zijn gemaakt.

Eerste 800 mensen betrekken nieuw tentenkamp op Lesbos: enkele dagen na de grote brand in migrantenkamp Moria betrekken de eerste mensen het nieuwe tentenkamp. Er is plaats voor 5000 mensen; dat is niet genoeg voor de 12.000 mensen die eerder in Moria woonden.

En dan nog even dit: Ooit eerder gehoord van het zeldzame 'auto-brouwerijsyndroom'? Een 34-jarige man uit Huissen veroorzaakte afgelopen november een ongeval in zijn woonplaats. Hij kwam op de verkeerde weghelft terecht en raakte twee tegenliggers. De tegenliggers hielden er alleen blikschade aan over, zelf raakte hij gewond. Bij controle bleek dat de Huissenaar een alcoholpromillage van 2,34 in zijn bloed had, bijna vijf keer meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid. De man zei echter niet gedronken te hebben. Na het ongeluk liet hij zich onderzoeken in het ziekenhuis, waar door deskundigen is vastgesteld dat hij aan het auto-brouwerijsyndroom lijdt. Hierbij wordt suiker door het lichaam zelf omgezet in alcohol. De man werd uiteindelijk vrijgesproken van het rijden onder invloed van alcohol.