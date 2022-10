Na 'feestjes en vakantie' zwemt Schouten acht jaar oud record uit de boeken

Zo kwalificeerde ze zich in december 2020 met een Nederlands record op de 100 meter voor de Olympische Spelen in Tokio . Daar eindigde ze als 25ste op de 100 meter schoolslag. Met de 4x100 meter wisselslag werd ze tiende.

De 21-jarige Bodegraafse werd in 2017 tweede op de 100 meter schoolslag bij de EK voor junioren. Een jaar later bracht ze als 17-jarige het Nederlands record op die afstand op haar naam en daarna kroop ze steeds dichter naar de internationale top.

Schouten zwom het record in de series en plaatste zich daarmee als eerste voor de finales later vanavond.

Het vorige persoonlijke record van Schouten, gezwommen bij wereldbekerwedstrijden vorig jaar in Boedapest, was ruim drie seconden langzamer: 2.24,04. Op de langebaan is Schouten eveneens recordhoudster op de 100 meter (1.06,92) en de 200 meter (2.26,13).

In augustus pakte Schouten haar eerste medaille bij een internationaal kampioenschap: brons op de 4x100 meter wisselslag bij de EK in Rome. Individueel werd ze zevende op de 100 meter en negende op de 200 meter.

Vlak na de bronzen estafetterace beurde ze kopvrouw Kira Toussaint zelfs op. "Ik had heel graag voor deze meiden iets harder gezwommen vanavond", zei Toussaint. Schouten greep meteen in: "Je doet je best, toch?"

Zelf was ze vooral blij dat het harde werk erop zat, tot hilariteit van haar ploeggenoten. "Ik realiseer het me volgens mij nog niet en ben gewoon blij dat we klaar zijn. Dat we vakantie hebben." Wat ze van plan was in haar vrije tijd? "Feestjes! En lekker even niet aan zwemmen denken."