Ten Hag over Ronaldo-schorsing: 'Hij moet zich aan bepaalde standaarden houden'

Afgelopen woensdag - tijdens het Premier League-duel met Tottenham Hotspur (2-0) - liep de Portugees vroegtijdig richting de kleedkamer, nadat hij had warmgelopen. Volgens Engelse media weigerde Ronaldo in te vallen.

"Dit was de tweede keer, dat kan niet zonder consequenties." Dat heeft Manchester United-trainer Erik ten Hag vanmiddag tijdens een persconferentie gezegd over Cristiano Ronaldo.

Begin dit seizoen ontstond er ook ophef over Ronaldo. Samen met een aantal teamgenoten verliet hij tijdens een oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano het stadion. "Toen heb ik gezegd dat dit echt niet kon", vertelt Ten Hag. Nu kwam de aanvaller er niet zonder straf vanaf.

"We gaan hem ontzettend missen morgen", geeft de oefenmeester toe. "Alleen het is belangrijk voor de uitstraling van de groep. Als je in een teamsport speelt, moet je je aan bepaalde normen en waarden houden. Die moet ik controleren"

Spijt

Woensdagavond betuigde Ronaldo zelf al spijt via social media. "Ik ben als heel jonge speler begonnen. De oudere, meer ervaren spelers waren voor mij altijd belangrijke voorbeelden."

"Om die reden probeerde ik later een voorbeeld te zijn voor de jongere spelers bij de clubs waarvoor ik heb gespeeld. Helaas is dat niet altijd mogelijk en soms neemt the heat of the moment de overhand."

Volgens Ten Hag blijft Ronaldo een belangrijk onderdeel van het team. Voor nu ligt de focus volledig op de competitiewedstrijd tegen Chelsea. "Alleen daar zijn we nu allemaal mee bezig", besluit hij.