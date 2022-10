Nog een dag en dan is de WK-loting: wat zijn de scenario's van Oranje?

De gedachten van de Oranjevrouwen zullen zaterdag bij de loting voor het WK voetbal - die om 08.30 uur live te zien is op NOS.nl en in de NOS-app - vast teruggaan naar het WK van 2019. Nederland verloor toen de finale met 2-0 van de Verenigde Staten. De finale van destijds zou over acht maanden zomaar een groepswedstrijd bij het komende WK kunnen zijn. De ploeg van bondscoach Andries Jonker zit bij de loting namelijk in pot 2 en kan daarom tegen een land uit de topzes van de wereldranglijst loten: de VS, Zweden, Duitsland, Europees kampioen Engeland, Frankrijk of Spanje. Gunstiger scenario Toch is er ook een gunstiger scenario mogelijk. Ook de gastlanden Australië (nummer dertien van de wereld) en Nieuw-Zeeland (nummer 22) zitten namelijk in pot 1 en zijn dus groepshoofd bij het WK, dat op 20 juli 2023 van start gaat. De finale is op zondag 20 augustus.

Potindeling loting WK vrouwen 2023 - NOS

Oranje ontloopt in elk geval Canada in de groepsfase. De regerend olympisch kampioen zit net als Nederland in pot 2. Het deelnemersveld van het WK, dat bestaat uit 32 landen, is nog niet helemaal compleet. In februari wordt nog gestreden om de laatste drie tickets. De winnaars van die play-offwedstrijden completeren pot 4.