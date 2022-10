Ook ondernemers merken dat dit jaar een 'besmet WK' heeft

Over precies een maand speelt Oranje zijn eerste wedstrijd op het veelbesproken wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Ook ondernemers merken dat het toernooi omstreden is. "De euforie is echt ver te zoeken", zegt Winny Bogers van groothandel EuroPromoTextiel in Breda. "Het is niet te vergelijken met vorige EK's of WK's."

Bogers regelt al bijna dertig jaar grote reclamecampagnes voor bedrijven en winkels. Bij eerdere toernooien kreeg hij zeker dertig, veertig aanvragen per week. "Dat begon al driekwart jaar voor een toernooi, dan gingen supermarkten en andere winkels en bedrijven acties verzinnen. Nu is er gewoon geen aanvraag, nul komma nul."

Ook Bob Amian van webwinkel Het Feestbeest verwacht een karig evenement. "Het wordt een gek WK. De stemming zit er niet zo in voor mijn gevoel. Ik heb daarom ook duidelijk minder ingekocht, zo'n 50 procent minder."

Knoop in de maag

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren begrijpt wel waar het verschil vandaan komt. "Voetballiefhebbers stellen zich nu de vraag of ze wel of niet gaan kijken naar wat ze het leukst vinden. Dat vroegen ze zich in 2014 of 2018 niet af", zegt Van de Vooren, een van de initiatiefnemers van het comité Cancel Qatar. "De FIFA heeft miljoenen mensen in de positie gebracht dat ze met een knoop in hun maag gaan zitten kijken, het is een besmet WK geworden."

Toch verwacht Van de Vooren uiteindelijk wel dezelfde voetbalgekte als andere jaren. "Als de bal rolt, wordt het slechte nieuws gelijk overschaduwd. Dan gaat het over de komende wedstrijd, over kleine blessures of over Louis van Gaal die kwaad is of juist lacht op een persconferentie."

Ook HEMA verwacht dat Nederland zich weer massaal achter Oranje gaat scharen. Daarom liggen er dit jaar wel enkele artikelen in de winkel. "Bij ons is dit minder vanwege onder andere rechtenkwesties, maar natuurlijk spelen ook de actualiteit en het sentiment rond Qatar een rol. We voelen ons hier niet helemaal comfortabel bij", zegt een woordvoerder.