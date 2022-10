Nieuwe namen in cruciale voorselectie Oranje: Simons, Van de Ven en Bakker

Van de Ven, Botman en Struijk bieden Van Gaal extra opties voor de positie van linker centrale verdediger. De 21-jarige Van de Ven stapte vorig jaar van FC Volendam over naar Wolfsburg en heeft daar nu een basisplaats. Bakker, vaste kracht bij Jong Oranje, is een linker wingback en Frimpong een razendsnelle rechter wingback.

Ook Sven Botman (Newcastle United), Pascal Struijk (Leeds United) en Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) staan op de lijst. Botman meldde zich in 2020 eerder bij Oranje en Frimpong en Struijk zaten al eens in de voorselectie.

Bondscoach Louis van Gaal heeft enkele verrassende namen opgenomen in zijn voorlopige selectie voor het WK. Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen) en Xavi Simons (PSV) zitten bij de groep van 39 spelers. Ze debuteren in de voorselectie van Oranje.

Met de selectie van Jasper Cillessen (NEC), Remko Pasveer (Ajax), Mark Flekken (SC Freiburg), Justin Bijlow (Feyenoord) en Andries Noppert (sc Heerenveen) stelt Van Gaal de keeperskeuze nog even uit. Hij neemt er hoogstwaarschijnlijk vier mee.

Drie keuzes voor iedere positie

Van Gaal besloot geen gebruik te maken van de mogelijkheid om meer dan 39 spelers, een maximum van 55 was mogelijk, op te nemen in de voorselectie. Uitgangspunt voor de keuzeheer is nu om op iedere positie minimaal drie keuzes te hebben.

"Het is een flinke lijst en dat is eerlijk gezegd niet mijn stijl", aldus Van Gaal in een persbericht. "Maar het is bekend dat de spelers die we volgende maand kiezen voor de definitieve selectie, nu al op deze voorlopige lijst moeten staan. Omdat niemand in de toekomst kan kijken moet je dus voorbereid zijn op mogelijke tegenvallers, zoals blessures."