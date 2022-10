Van der Burg haalt deadline Kamer voor asielwet niet

Het kabinet is er niet in geslaagd vandaag een wet af te hebben waarmee asielzoekers beter over het land kunnen worden verspreid. De Tweede Kamer riep staatssecretaris Van der Burg vorige week op uiterlijk vandaag een concept "uit te sturen" en hij noemde het toen zijn uitdrukkelijke wens om dat ook te doen, maar dat lukt dus niet.

"We zijn nog niet klaar; ik baal er ontzettend van, want ik vind dat ik mijn woord moet houden", zei hij na afloop van de wekelijkse vergadering van het kabinet. Een eerdere streefdatum, 1 oktober, is al weken geleden gepasseerd.

Gedwongen en tijdelijk?

Van der Burg praat al tijden met de coalitiepartijen over de wet, maar tot nu toe is daarbij geen overeenstemming bereikt. De discussie spitst zich toe op de vraag of gemeenten gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen en of de wet al dan niet tijdelijk moet worden. Vooral Van der Burgs eigen partij, de VVD, is kritisch over zijn eerste voorstellen.

Van der Burg herhaalde vandaag dat zijn wet draagvlak moet hebben in het parlement, bij de gemeenten en in de samenleving. Hij erkende dat de vertraging vooral komt door verzet bij een deel van de coalitie: "Ik schiet niks op met het nakomen van een belofte waarbij de wet wel naar de Kamer gaat, maar dan vervolgens niet dóór de Kamer."

Van der Burg denkt dat invoering in januari nog steeds kan

De staatssecretaris wil dat de nieuwe wet 1 januari volgend jaar in werking treedt en volgens hem kan dat nog steeds. Maar de kans dat dat dat gaat lukken, lijkt steeds kleiner te worden.

Van der Burg wil zijn gesprekken de komende tijd voortzetten en hij zei dat hij er zeker uit zal komen: "Er niet uitkomen is geen optie." Hij wilde geen nieuwe datum noemen. "Als ik nu een nieuwe deadline noem, zegt u allemaal terecht: 'Houd op met deadlines en kom met die wet.'"