Nederlandse tennisploeg met verwachte namen naar finaletoernooi Davis Cup

Geen verassingen in het team van captain Paul Haarhuis voor de finales van de Davis Cup in Málaga. De tennissers die vorige maand kwalificatie afdwongen in Glasgow, gaan ook mee naar Spanje.

Die ploeg bestond uit Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Tim van Rijthoven, Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop. Zij werden verrassend groepswinnaar en plaatsten zich voor de finaleronde.

'Final 8'

Op 22 november neemt Oranje het in de kwartfinale op tegen Australië. Als daarvan gewonnen wordt, volgt een duel met Spanje of Kroatië. De finale is op 27 november. De Verenigde Staten, Italië, Duitsland en Canada zijn ook gekwalificeerd voor de 'Final 8'.