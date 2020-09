AZ op z'n hoede: 'Kiev lastiger dan de teams die we hierna kunnen treffen'

AZ op hoede: 'Kiev lastiger dan de teams die we hierna kunnen treffen' - NOS

"Dinamo Kiev is sterk, maar ze spelen ook tegen een sterke tegenstander", zegt Arne Slot. De AZ-trainer doelt natuurlijk op zijn eigen ploeg. De twee teams treffen elkaar vanavond om 19.00 uur in de derde voorronde van de Champions League. Na de zege in de vorige ronde op Viktoria Plzen ziet de wereld er anders uit voor AZ. Voor het duel ging het vooral nog om de matige voorbereiding, met slechts één overwinning in zes duels. Daarna waren er de complimenten voor de late ontsnapping. Hoop zelfvertrouwen "De eerste wedstrijd waar het er echt om ging, hebben we gewonnen", concludeert Slot, die dankzij die winst met zijn elftal verzekerd is van Europa League-voetbal. "Dat heeft ons een hoop zelfvertrouwen gegeven." Maar AZ wil meer. "In de Champions League spelen is heel mooi, voor elke voetballer. Maar zeker voor een speler van AZ. De afgelopen tien jaar is dat namelijk niet een keer gelukt."

De wedstrijd Dinamo Kiev-AZ is vanaf 19.00 uur live te volgen op NPO Radio 1 en in een liveblog op NOS.nl. Beelden van de wedstrijd zijn in het Late Journaal, vanaf 23.20 uur op NPO 1.

"De drang om de Champions League te halen, is er heel erg", vult aanvoerder Teun Koopmeiners aan. "Voor de club is het al mooi dat we sowieso weer Europees spelen, maar we willen weer een stap maken. Als je ook ziet hoe gretig iedereen is..." Maar Dinamo is niet zomaar verslagen, weten de AZ'ers. Slot heeft zijn huiswerk gedaan. "Iedereen zal zeggen dat Dinamo een sterke tegenstander is, als je ziet dat ze twee weken terug Sjachtar Donetsk met 3-1 hebben verslagen om de Oekraïense Supercup."

Een blij AZ na de zege op Viktoria Pilzen - Pro Shots

Slot zag een typisch Oekraïens voetbalelftal. "Ze spelen compact, zijn fysiek sterk, hebben veel loopvermogen en kunnen prima counteren. Maar, en dat had ik vooraf eigenlijk minder verwacht, ze zijn ook goed aan de bal." "Ik denk dat Dinamo een lastigere tegenstander is dan de teams die we eventueel daarna kunnen treffen", stelt Koopmeiners. Mocht AZ winnen, dan wacht in de laatste voorronde een tweeluik met KAA Gent of Rapid Wien. "Al zal dat ook geen makkie worden", waarschuwt Slot. "En er past ons ook helemaal geen arrogantie, aangezien we met de hakken over de sloot hebben gewonnen van Viktoria Plzen." Vrij weekend gehad AZ verschijnt in ieder geval uitgerust aan de start in Kiev. De wedstrijd tegen FC Utrecht, die afgelopen zaterdag op het programma stond, werd geschrapt door de KNVB. Tot ongenoegen van Utrecht.

Bij AZ zijn ze er blij mee, vertelt Slot. "Anders hadden we zaterdagmiddag een wedstrijd gehad, op zondag een uitlooptraining en op maandag een training van 45 minuten in het stadion. Dat betekent weinig hersteltijd en weinig trainingstijd." Dat wordt de Alkmaarders nu dus bespaard. Maar het team zal hoe dan ook richting Kiev moeten reizen. Koopmeiners: "Ach, we mogen spelen voor de Champions League, dus het maakt me niet uit waar het is. Ik heb er zin in."