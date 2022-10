KNVB schrapt nieuwe OneLove-actie: 'Nadruk ligt te veel op wie wel en wie niet'

Als gevolg van de ophef over het wel of niet dragen van de OneLove-band in het betaald voetbal afgelopen weekend heeft de KNVB een voor halverwege november geplande herhalingsactie geannuleerd. De actie was gepland als gebaar in de laatste speelronde voor het WK in Qatar.

"Door binnen een maand opnieuw met de OneLove-band te gaan spelen, zal de nadruk hierdoor op andere zaken liggen dan op het gebaar dat je wil maken", laat de KNVB aan de NOS weten. "Dan schiet je je doel voorbij, vandaar dat besloten is om dit nu even niet te doen. Dan ligt de nadruk te veel op wie wel en wie niet, terwijl een statement je juist aan het denken moet zetten."

Tegen elke vorm van discriminatie

De OneLove-campagne in het voetbal staat voor verbinding en tegen elke vorm van discriminatie. Afgelopen weekend droegen de meeste aanvoerders in het betaald voetbal de OneLove-band, werden er regenboogspeldjes gedragen en werd er gespeeld met regenboogcornervlaggen als een statement in het kader van de internationale coming-outdag.

Niet alle aanvoerders stonden achter het dragen van een regenboogband. Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü weigerde afgelopen weekend de band te dragen en Excelsior-captain Redouan El Yaakoubi droeg een alternatieve band met het woord 'respect' erop.

Zondagavond werd het thema nabesproken in Studio Voetbal.