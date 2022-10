Verdachte in zaak rond doodgereden Tamar (14) moet alsnog worden vervolgd

De verdachte in de zaak van het in 2020 doodgereden 14-jarige meisje Tamar moet alsnog worden vervolgd door het Openbaar Ministerie. Dat is bepaald na een zogenoemde artikel-12-procedure, zo bevestigt advocaat Sébas Diekstra, die de ouders van Tamar bijstaat, na berichtgeving van het AD.

Een artikel-12-procedure kan worden aangespannen als mensen het niet eens zijn met een beslissing van de officier van justitie om een zaak niet voor de rechter te brengen.

De ouders van Tamar hadden zo'n procedure opgestart, nadat het OM vorig jaar had besloten een 28-jarige in Duitsland wonende man niet te vervolgen. Het meisje werd gevonden langs de dijk tussen Monnickendam en Marken. Na politieonderzoek was vastgesteld dat de man in een grijze Mazda over haar was heengereden. Maar omdat onder meer onduidelijk was hoe zij op de weg was komen te liggen, kon volgens het OM de bestuurder niet worden vervolgd voor dood door schuld.

'Voldoende algemeen belang' bij vervolging

De ouders van Tamar waren het daar niet mee eens. In de artikel-12-procedure werden onder anderen verkeersanalisten van de marechaussee ingeschakeld, waarna het gerechtshof in Amsterdam besloot tot heropening van de zaak.

Het hof schrijft in het arrest dat het gaat om "ernstige feiten die in het belang van het menselijk leven, de lichamelijke integriteit en meer in algemene zin de verkeersveiligheid betreffen". Om die reden is er "voldoende algemeen belang" bij vervolging.

Het OM zei in maart dit jaar al dat het opnieuw naar de zaak aan het kijken was na de bevindingen van de verkeersanalisten. "Daaruit komt naar voren dat er nog vragen zijn over wat er de nacht van het verkeersongeval is gebeurd. Ook zijn er aanwijzingen dat het lichaam van Tamar is verplaatst. Het OM gaat daarom een deskundigenbijeenkomst beleggen, waarin dit opnieuw wordt bekeken door onafhankelijke experts", stond toen in een verklaring.