ACM wil weer vaste energiecontracten, dus wordt opzeggen duurder

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil de regels voor het opzeggen van vaste energiecontracten aanpassen.

Op dit moment is het zo dat klanten die een vast energiecontract hebben en daarvanaf willen, een vaste opzegvergoeding betalen. Die is bijvoorbeeld 50 euro voor stroom en 50 euro voor gas als het contract nog minder dan anderhalf jaar loopt. Als het aan de ACM ligt, wordt die opzegvergoeding variabel: dat betekent dat die ook een stuk hoger kan gaan uitvallen.

ACM denkt dat zo'n variabele opzegvergoeding energiebedrijven kan bewegen om weer vaste contracten aan te bieden. De bedrijven pleiten al langer voor een hogere opzegvergoeding.

Eneco laat weten dat het positief is over de voorgenomen aanpassingen van de vergoeding, maar dat het de uitwerking nog wil bestuderen. Vattenfall vindt het nog te vroeg voor een reactie.

Verlies

Energiebedrijven bieden nu geen vaste energiecontracten meer aan. Ze zijn bang dat mensen bij een vast contract direct zullen overstappen naar een andere aanbieder zodra de energieprijzen weer dalen. Het energiebedrijf heeft dan voor hoge prijzen energie ingekocht voor die klanten, en een opzegvergoeding van 50 euro is niet voldoende om dat te compenseren.

In het voorstel van de ACM gaat de opzegvergoeding rekening houden met het verlies dat de leverancier lijdt als iemand het vaste contract opzegt. Voor klanten wordt het daardoor duurder om een vast contract op te zeggen, maar ACM hoopt dat het hiermee in ieder geval weer mogelijk wordt om een vast contract aan te gaan.

"Zeker in tijden van sterk wisselende en hoge prijzen is het belangrijk dat consumenten kunnen kiezen voor de zekerheid van een contract met een vaste looptijd en een vaste prijs", schrijft de toezichthouder in een persbericht.

De komende tijd kunnen onder meer energieleveranciers en consumentenorganisaties reageren op de plannen. ACM wil dat de veranderingen op 1 januari 2023 kunnen ingaan.