Opnieuw zwaar blessureleed judoka Vermeer, vrees is negen maanden absentie

In het Nederlandse judo is de 24-jarige Vermeer na het stoppen van Juul Franssen nu de beste in haar gewichtsklasse (tot 63 kilogram). Bij de WK in Boedapest in 2021 won ze brons, maar het olympisch ticket was toen al voor Franssen. Bij de afgelopen WK, vorige week in het Oezbeekse Tasjkent, werd Vermeer al uitgeschakeld in de derde ronde.

Op de slotdag van de WK in de strijd om het brons in de landenwedstrijd ging het helemaal mis voor Vermeer. Tegen Maya Goshen uit Israël greep ze ineens naar haar knie, waarna ze moest opgeven.

Operatie

Nu blijkt dat Vermeer geopereerd moet worden aan haar meniscus. Het is nog niet bekend hoe ernstig de schade aan haar kruisband precies is. Ze is minstens drie maanden uit de roulatie, maar gevreesd wordt dat het negen maanden zullen worden.

