Zaak-Promes in maart inhoudelijk behandeld, slachtoffer gefrustreerd

Het gaat nog maanden duren voor de strafzaak tegen voetballer Quincy Promes inhoudelijk behandeld gaat worden. Op een regiezitting van de rechtbank Amsterdam werd 3 maart volgend jaar gekozen als datum. Voorwaarde is nog wel dat Promes, die in Rusland bij Spartak Moskou voetbalt, dan kan. Hij was vandaag niet in de rechtszaal.

Promes wordt ervan verdacht dat hij op een familiefeest in Abcoude, in juli 2020, een neef met een mes in zijn been heeft gestoken. De neef raakte gewond. Hij deed twee maanden later aangifte. Justitie vervolgt Promes voor poging tot moord of doodslag.

De zaak sleept zich al ruim twee jaar voort. De frustratie daarover bij het slachtoffer is "gigantisch", zei zijn advocaat Yehudi Moszkowicz vandaag op de zitting. Hij noemde het pijnlijk dat Promes in de zomer van 2021 met het Nederlands elftal op het EK voetbalde, terwijl het Openbaar Ministerie toen nog niet eens had besloten om hem te vervolgen.

Eet- en slaapproblemen

Moszkowicz zei dat zijn cliënt nog steeds last heeft van het incident: hij eet en slaapt slecht en volgt nog therapie. De advocaat kondigde al aan dat het slachtoffer in de inhoudelijke rechtszaak zal gebruikmaken van zijn spreekrecht. Los van de strafzaak is er al een uitspraak in een civiele zaak waarin de neef schadevergoeding eiste. Die eis is toegewezen, de hoogte van de schadevergoeding moet nog wel worden bepaald.

Op de zitting wees de rechtbank een verzoek van de verdediging toe om nog twee getuigen te horen. Wat hun verklaringen kunnen toevoegen, is niet duidelijk. Een van de twee weigerde eerder met de politie te praten en de tweede zou volgens mensen die wel zijn gehoord niets van de steekpartij hebben gezien.

Er zijn in deze zaak al zestien getuigen gehoord en zij spreken elkaar op belangrijke punten tegen. Mede vanwege het belang van de verdediging ging de rechtbank akkoord met het horen van de twee extra getuigen.

Tevens gaven de rechters gehoor aan een verzoek van de advocaat van Promes om de verklaringen van de getuigen beter uit te werken. Nu zijn er in het dossier samenvattingen opgenomen en advocaat Robert Malewicz wil weten wat er letterlijk door de getuigen is gezegd.

Drugs en witwassen

De zaak rond het steekincident vormt niet het enige juridische probleem voor Quincy Promes. In mei van dit jaar meldden bronnen aan Nieuwsuur dat hij ook wordt verdacht van betrokkenheid bij drugssmokkel, witwassen en huiselijk geweld.

Daarbij zou het gaan om financiering van een grote partij cocaïne en de smokkel van synthetische drugs.