Schippers: geen ambitie om Rutte op te volgen, maar niet uitgesloten

Het is niet de ambitie van VVD-prominent Edith Schippers om Mark Rutte op te volgen. maar ze sluit het ook niet uit, zegt ze in een filmpje dat verspreid is door de VVD.

In de video kondigt Schippers aan dat ze zich kandidaat stelt om VVD-lijsttrekker te worden bij de Eerste Kamerverkiezingen. De NOS meldde dat gisteren al, en nu heeft ze dat dus bevestigd. "Ik kan vanaf de zijlijn van alles vinden, maar het past beter bij mij om mee te doen", zegt ze.

"De Eerste Kamer staat net iets verder van de actualiteit, van de waan van de dag.", voegt ze eraan toe. Schippers benadrukt dat het lidmaatschap van de Eerste Kamer één dag in de week kost en dat ze de overige dagen bij DSM blijft werken. Ze is voorzitter van de raad van bestuur van DSM Europa.

Schippers was onder meer minister van Volksgezondheid en Kamerlid voor de VVD. Veel VVD'ers zien in haar op termijn de ideale opvolger van partijleider en premier Rutte.