Eerste schikkingen getroffen met nabestaanden Travis Scott-drama

Uit eerste onderzoeksresultaten, die vijf maanden na het drama verschenen, bleek dat het niet goed was gegaan met de vergunningen. Ook was veiligheidspersoneel onvoldoende opgeleid. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek. Dat heeft vooralsnog niet tot aanklachten geleid.

Een paar dagen na het drama werden de eerste zaken al aangespannen tegen tal van betrokken partijen, waaronder promotor Live Nation en Scott zelf. Op beelden was te zien dat de rapper ondanks meerdere hints over paniek onder zijn fans eerst zijn show een aantal keren pauzeerde, voordat hij het optreden definitief stopte. Er lopen inmiddels meer dan 500 rechtszaken.

Details schikkingen niet bekend

Er zijn geen details bekend over de inhoud van de eerste schikkingen die nu zijn getroffen, bijna een jaar na de gebeurtenissen. De advocaat van de familie van de 21-jarige Acosta zegt enkel te hopen dat de overeenkomst "de broodnodige verandering teweegbrengt als het gaat om de manier waarop concerten gepland, vergund, georganiseerd en uitgevoerd worden, zodat ze veiliger worden voor iedereen".

Het ongeluk op Astroworld was een van de dodelijkste concertongelukken van de afgelopen decennia. In 2000 kwamen op het Deense festival Roskilde negen mensen om het leven in het gedrang bij een concert van Pearl Jam. Tien jaar later stierven 21 deelnemers van de Love Parade in Duisburg. Ook daar was paniek uitgebroken en raakten honderden mensen gewond in de chaotische drukte. Sindsdien zijn de regels voor grootschalige concerten en dancefeesten aangescherpt.