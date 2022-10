Vandaag deadlineday voorselecties, dertig dagen voor het WK

Na de laatste interlandperiode schreven we al over de dilemma's voor Van Gaal bij het formeren van zijn selectie . Sindsdien toonden onder anderen Xavi Simons (PSV), Sven Botman (Newcastle United) en Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) vorm, maar deze drie kregen nooit eerder een oproep.

De mogelijkheid tot zo'n grote voorselectie betekent dat bondscoach Louis van Gaal nog alle ruimte heeft voor het selecteren van twijfelgevallen of spelers die nog kampen met blessures. Niettemin wordt het een spannende dag. Geen plek in deze voorselectie betekent namelijk ook geen WK.

Vrijdagmiddag rond 13.00 uur maakt de KNVB de voorselectie van het Nederlands elftal voor het WK in Qatar bekend. Op de lijst moeten van de wereldvoetbalbond FIFA minimaal 35 en maximaal 55 spelers staan. Voor wie spat de WK-droom uiteen?

De mogelijkheid om zo'n grote voorselectie samen te stellen is nieuw en bedacht vanwege de timing van het WK tijdens het seizoen en om zo flexibel mogelijk te kunnen zijn bij blessures. Bij het vorige WK in Rusland mocht de voorselectie uit 35 spelers bestaan en bij het WK van 2014 in Brazilië uit 30.

Bij een blessure of ernstige ziekte mag een bondscoach tot 24 uur voor de eerste WK-wedstrijd van het land een speler vervangen. De vervanger moet wel in de voorselectie hebben gezeten.

Alleen vervanging bij blessure of ziekte

Niet voor niets zei Van Gaal dat hij het liefst spelers meeneemt die hij heeft gezien, niet alleen op het veld, maar ook in een groep. En hoeveel geduld heeft de bondscoach met blessures? Voor Memphis Depay houdt de bondscoach zo lang mogelijk een plek vrij, liet hij al eerder weten.

Voor alle 32 deelnemers aan het WK geldt vrijdag, dertig dagen voor de start van het WK, als deadlineday voor het indienen van de voorselectie. Die deadline heeft de FIFA nodig om administratieve redenen.

De betreffende landen zijn echter niet verplicht tot openbaarmaking en de FIFA publiceert de voorselecties niet. De KNVB doet dit wel met die van Oranje, in de vorm van een persbericht, maar de Engelse voetbalbond FA bijvoorbeeld maakt de lijst niet openbaar en licht ook de betreffende spelers niet in.

Deadline definitieve selectie 14 november

Van Gaal heeft na vandaag nog ruim drie weken de tijd om uit de voorselectie een definitieve groep van 26 spelers voor het WK samen te stellen. Ook dat aantal is uitgebreid, want de afgelopen WK-edities bestond de selectie uit 23 spelers. Nieuw is ook dat er meer dan drie keepers mee mogen.

De deadline voor de definitieve selectie is 14 november, zes dagen voor de eerste WK-wedstrijd tussen Qatar en Ecuador. Daarna publiceert de FIFA alle selecties. Een dag ervoor, op zondag 13 november, worden her en der de laatste competitiewedstrijden in clubverband gespeeld.