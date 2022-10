Hotel Krasnapolsky in Amsterdam kort ontruimd vanwege brand

Alle gasten van het hotel zijn in veiligheid gebracht in een naastgelegen hotel. Het gaat om 500 gasten, schrijft AT5 . Er zijn bij de brand geen slachtoffers gevallen. Wel zijn er hotelgasten die rook hebben ingeademd. Zij worden geholpen door ambulancepersoneel.

