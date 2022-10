Twee doden bij aanvaring watertaxi bij Terschelling, twee mensen nog vermist

Bij een aanvaring tussen een snelboot en een watertaxi bij Terschelling zijn twee mensen omgekomen. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio heeft dat gezegd. Volgens hem wordt nog naar twee vermisten gezocht, onder wie een kind van 12.

Voor de zoekactie zijn meerdere boten en een helikopter ingezet. Volgens de kustwacht is er in het gebied veel stroming, waardoor iemand die te water raakt snel kan afdrijven. Het zoekgebied wordt daarom steeds verder uitgebreid.

Het ongeluk gebeurde rond 07.15 uur bij het Schuitengat, een geul in de Waddenzee een paar honderd meter uit de kust van Terschelling. De watertaxi Stormloper had volgens de Veiligheidsregio acht opvarenden en kwam door onbekende oorzaak in aanvaring met snelboot Tiger van rederij Doeksen. Vier van hen zijn gewond naar de kust gebracht.