Aanvaring watertaxi bij Terschelling, twee mensen vermist en meerdere gewonden

Op de Waddenzee bij Terschelling is een aanvaring geweest tussen een snelboot en een watertaxi. Volgens de kustwacht worden twee opvarenden van de watertaxi vermist. De brandweer meldt verder dat er meerdere gewonden zijn.

Een verslaggever van Omrop Fryslân zegt dat een van de vermisten een kind van 12 is. Er wordt met reddingsteams gezocht.

Het ongeluk gebeurde bij het Schuitengat, een geul in de Waddenzee een paar honderd meter uit de kust van Terschelling. De watertaxi Stormloper had volgens de KNRM zeven opvarenden en kwam door onbekende oorzaak in aanvaring met snelboot Tiger van rederij Doeksen.

Gezonken

De watertaxi is "zo goed als gezonken", zegt ooggetuige Sytse Schoustra. Het vaartuig wordt naar ondiep water gesleept. De snelboot, met ruim twintig mensen aan boord, zou zijn doorgevaren.

Er zijn drie reddingsboten en twee bergingsboten op de plaats van het incident. Een traumahelikopter is opgeroepen. De KNRM heeft meerdere mensen naar de haven van West-Terschelling gebracht.