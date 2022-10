Verstappen denkt niet aan records, maar aan winnen: 'Seizoen in stijl afronden'

Veel staat er niet meer op het spel voor hem, in de negentiende grand prix van het Formule 1-seizoen op het Circuit Of The Americas in Austin. Max Verstappen heeft zijn tweede wereldtitel al binnen en kan met nog vier races te gaan een record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel evenaren: de meeste grand prix-zeges in een seizoen, dertien stuks. "Het kan en het zou mooi zijn als dat lukt, maar met dat soort dingen ben ik niet echt bezig. We zien het wel", zegt de 25-jarige Nederlander, die dit seizoen bijna ongenaakbaar is. "Wat we dit jaar hebben bereikt, is ongelooflijk."

Grand Prix van Verenigde Staten bij de NOS De Grand Prix van de Verenigde Staten begint zondagavond om 21.00 uur en is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting en analyse van de race is te zien op NPO 1 vanaf 23.15 uur. Alle Formule 1-actie in aanloop naar de race is uiteraard ook te volgen via de NOS-platforms. Vanavond om 21.00 uur is de eerste vrije training. De kwalificatie start zaterdag om 00.00 uur.

Wat er ook gebeurt op het circuit in Texas: Verstappens statistieken zijn sowieso imposant. De coureur van Red Bull Racing schreef dit jaar twaalf van de achttien grand prixs op zijn naam. En grijpt hij in Austin naast de zege, dan heeft hij nog drie kansen om Schumacher en Vettel uit de boeken te racen, maar Verstappens doelen zijn groter. Nog veel te winnen "Ik wil de resterende vier races winnen", zegt Verstappen. "Ik hou van dit circuit, won hier vorig jaar een geweldige race en heb heel veel zin om het seizoen in stijl af te ronden. Daarnaast is het belangrijk dat we de constructeurstitel pakken. Het topseizoen hier in Amerika al bekronen met beide titels, daar gaan we voor. We hebben nog maar een paar punten nodig." "Het komt goed als we het hier goed doen", constateert de kersverse kampioen kurkdroog. Als Verstappen de races in Amerika, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi wint, sluit hij 2022 af met zestien zeges. Ongekend, maar tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso (Alpine) vindt het een realistisch scenario. "Ik heb ook meegemaakt dat ik de titel al ruim voor het eind van het seizoen binnen had", zegt de Spanjaard. "Dat is heel relaxed. Je raceweekends worden dan veel ontspannener. De druk is eraf. Ik denk dat het dus voor Max nog iets gemakkelijker wordt."

"Het is inderdaad allemaal best relaxed nu", bevestigt Verstappen. Maar in zijn ogen verandert er weinig. "Als ik in de cockpit zit, wil ik altijd en overal winnen. Ook hier en nu. Dat wordt door de titelprolongatie niet anders. Ik geloof Fernando wel dat het misschien iets gemakkelijker zal gaan, maar uiteindelijk ben ik ook afhankelijk van de auto." Het was voor Verstappen bijzonder om in Japan de titel te prolongeren, hij is vooral trots op de reeks die hij dit seizoen met zijn team heeft neergezet. "Als je puur naar de prestaties kijkt, was dit seizoen nog beter dan 2021. Maar de eerste titel geeft hetzelfde gevoel als de eerste overwinning. De eerste is en blijft altijd heel bijzonder." Geen groot feest: 'Weinig tijd om te vieren' Tot een groot feest heeft de titelprolongatie nog niet geleid, vertelt Verstappen. "Ik had nog wat verplichtingen in mijn agenda en moest simulatiewerk doen, dus veel tijd was er niet. Ik heb een avond wat vrienden en familie uitgenodigd om het samen te vieren. Dat was het."

Max Verstappen na de zege in Japan - Red Bull

Een groots feest zat er op Suzuka ook al niet in. Door noodweer werd de race niet alleen gekortwiekt, de vlag viel ook anderhalf uur later dan gepland. "Er was weinig tijd om het samen te vieren", zegt Verstappen, die de titel na de race in de schoot geworpen kreeg door een tijdstraf voor Ferrari-rivaal Charles Leclerc en door de volle buit voor de zege: 25 WK-punten. Geen apotheose op de baan, maar een besluit van de wedstrijdleiding besliste het kampioenschap. Een kater voor de kijker, maar Verstappen kan er niet mee zitten. "Ik zou sowieso nooit kampioen zijn geworden op de streep. Het zou altijd beslist zijn door wel of geen straf." Brief van de koning Kaal was het wel. Een kampioenschap zonder gejuich en geschreeuw op de overstuurde boordradio. Geen jubelende teambaas Christian Horner: "Max Verstappen, you're the world champion!" "Christian heeft me inderdaad niet op de boordradio kunnen feliciteren. Dat hebben jullie dus gemist, maar dat is prima. Het hoeft ook niet altijd via de radio. Nu was het na afloop. Een stuk persoonlijker." Verstappen kreeg een brief van de Koning. "Net als vorig jaar. Nee, niet dezelfde brief met dezelfde tekst hoor. Ze schrijven dat ze hebben gekeken en hebben genoten. Heel leuk om zo'n brief te krijgen."

Max Verstappen in Japan - Red Bull