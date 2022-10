Zakenreizigers nemen toch weer het vliegtuig: 'Een deal sluit je niet via Zoom'

"Al onze mkb-klanten reizen eigenlijk weer zoals in 2019", zegt Cees Bas van zakenreisbureau eBusinesstravel. "Van vliegschaamte merken wij niet veel. De trein is nog steeds een beperkt alternatief op korte afstanden."

Nu wereldwijd de meeste reisbeperkingen zijn opgeheven, zien zakelijke reisaanbieders dat met name medewerkers van midden- en kleinbedrijven (mkb) weer het vliegtuig nemen. Boekingskantoren merken een stijgende lijn in hun verkoop en hopen op een verdere afname van restricties in landen. Japan opende deze maand zijn grenzen, maar een groot handelsland als China is nog niet zonder vergaande maatregelen zoals een veertiendaagse quarantaine te bezoeken.

Het aantal boekingen voor zakelijke vluchten is hard op weg naar het niveau van voor corona, zeggen reisaanbieders tegen Nieuwsuur. Het aantal vliegbewegingen met privétoestellen is zelfs in jaren niet zo hoog geweest, blijkt uit cijfers van Nederlandse luchthavens. Dat terwijl grote bedrijven begin dit jaar zeiden te mikken op een structurele halvering van het aantal zakelijke reizen.

De branchevereniging voor zakelijke reisaanbieders zegt dat de markt op 85 procent zit van voor de pandemie. "De grote bedrijven, multinationals, zullen naar verwachting minder gaan vliegen", zegt directeur Odete Pimenta da Silva. "Reizigers worden bewuster en zullen per reis afwegen of de reis echt in person moet plaatsvinden of dat het ook virtueel kan." Luchtvaartkoepel IATA voorziet voor 2024 een volledig herstel.

40 vluchten per jaar

Reisaanbieders merken dat mkb'ers soms echt fysiek op een plek moeten zijn en dat de beloften van de videovergaderingen niet zijn uitgekomen. Dat ziet ook Ruben Wansink, werkzaam in de maritieme sector. "Dit is een vrij traditionele sector waarbij veel op basis van vertrouwen gaat. Dat is ook een diner met te veel wijn, dat is klantbinding. Dat levert weer meer orders op."

In 2019 maakte hij nog zo'n 40 vluchten per jaar. Vanwege corona werden het er daarna aanzienlijk minder, maar sinds april stapte hij zeventien keer in het vliegtuig. "Ik probeer wel minder te reizen, ook voor mijn eigen gezondheid en geluk. We kijken kritischer naar wat we bezoeken. Ook de kosten zijn veel hoger geworden voor het reizen en de hotels. En op dit moment is reizen binnen Europa geen pretje, met uitvallende vluchten en chaos op vliegvelden."

Dan maar een privéjet?

Veel ondernemers proberen die drukte te kunnen omzeilen met een privétoestel. Zó veel, dat boekingskantoren het aantal aanvragen amper kunnen bijbenen. De rijke groep mensen die in de gelegenheid is om zelfs een eigen toestel aan te schaffen, komt bedrogen uit. "De markt voor nieuwe toestellen, maar ook die van tweedehands toestellen, is volledig verzadigd. Een gebruikt toestel is bijvoorbeeld in prijs verdubbeld", ziet secretaris-generaal Athar Husain Khan van EBAA, de Europese branchevereniging voor zakelijk vliegverkeer.

"Steeds meer mensen zijn sinds corona gewend aan het gemak, de flexibiliteit en beschikbaarheid van privétoestellen. Je komt letterlijk een kwartier voor vertrek aan bij de luchthaven, laat je paspoort zien, stapt in en bent binnen een paar minuten in de lucht."

Daar hangt wel een prijskaartje aan. Een retourtje New York met een toestel voor acht personen kost gemiddeld zo'n 100.000 euro.

'Teleurstellend'

Milieuactivisten hekelen de toename in zakelijk vliegverkeer. "Het is heel teleurstellend", zegt Dewi Zloch van Greenpeace. "Het kan echt anders, meer digitaal. Dat hebben we de afgelopen periode wel gezien. Wij roepen bedrijven op niet telkens weer in dat vervuilende vliegtuig te stappen."

Khan wijst er op dat zijn branche gebruik maakt van duurzame brandstof. "Ook vanuit onze klanten komt er steeds meer druk op duurzaamheid. Het is deze markt waar elektrisch vliegen om de hoek ligt." De sector zegt in 2050 volledig CO2-neutraal te willen zijn.