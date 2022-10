Wekdienst 21/10: Tweede dag EU-top • Quincy Promes voor de rechter

Goedemorgen! In Brussel is het de tweede dag van de EU-top, het gaat vandaag onder meer over Oekraïne. En in Amsterdam begint het strafproces tegen Quincy Promes.

Eerst het weer:

Het is wisselend bewolkt en buien trekken over het binnenland, lokaal met onweer. Het wordt zo'n 19 graden. Vanuit het westen breekt later vandaag de zon vaker door. Zaterdag blijft het bijna overal droog met geregeld zon. Zondag en maandag neemt de kans op regen weer toe. Het blijft vrij zacht voor deze tijd van het jaar.