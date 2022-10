Ondanks nachtelijk overleg EU-leiders geen akkoord over maximumgasprijs

De Europese leiders hebben op de EU-top in Brussel vannacht geen harde afspraken kunnen maken over een Europese maximumprijs voor gas. Ze kwamen niet verder dan afspreken dat er verder wordt gepraat over een compromis dat is gebaseerd op voorstellen die de Europese Commissie eerder deze week deed. De gesprekken duurden tot na 02.00 uur, maar de leiders van de 27 landen konden hun meningsverschillen niet overbruggen. Een aantal landen, zoals Frankrijk en België, wil een bovengrens aan de gasprijs, maar landen als Nederland, Duitsland en Denemarken vrezen dat leveranciers hun gas dan elders gaan verkopen en dat de tekorten in Europa nog verder zullen oplopen. Volgens premier Rutte is er weliswaar geen doorbraak bereikt, maar is er wel een belangrijke stap gezet op de top. Zo zijn de landen het eens over de voorwaarden op basis waarvan een eventueel prijsplafond voor gas kan worden ingesteld, vooral om prijsschommelingen door speculatie op de gasmarkt te voorkomen. Die voorwaarden hebben volgens Rutte dan wel meer uitwerking nodig. Risico's voor de levering De groep landen met Nederland en Duitsland wil onder meer zekerheden over de risico's voor de levering. "Als het ertoe leidt dat de gasprijs opeens hoger komt te liggen, dan wel dat het gas niet meer naar Europa komt, dan heb je een probleem", zei Rutte na het overleg. De energieministers van de Unie vergaderen dinsdag verder over het onderwerp. De top van de regeringsleiders in Brussel wordt vandaag voortgezet, maar dan komen andere onderwerpen aan de orde.

EU-correspondent Ardy Stemerding: "De regeringsleiders zeiden zelf na hun overleg, dat weer tot ver in de nacht doorging, dat ze belangrijke stappen hebben gezet, maar meer dan een beetje beweging kan je dit toch niet noemen. Er liggen heel technische voorstellen op tafel om in te grijpen in de gasmarkt, maar wat je toch vooral hoorde: het moet allemaal nog worden uitgewerkt. De discussie tussen landen die echt willen ingrijpen op de energiemarkt en landen die dat niet willen, is nog niet beslecht. De bal wordt doorgeschoven naar een bijeenkomst van de ministers van Energie van de EU-landen. Daarna volgt er dan wellicht weer een top van de regeringsleiders. De gesprekken over de energiecrisis gaan dus door en het is dus niet zo dat de energierekening door het overleg van vannacht snel naar beneden zal gaan. Het is een kwestie van uitwerken en afwachten."