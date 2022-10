Geen doorbraak over maximumprijs voor gas na urenlang praten op EU-top

De Europese leiders hebben tijdens de EU-top in Brussel vannacht geen harde afspraken gemaakt over een Europese maximumprijs voor gas. Ze hebben wel afgesproken verder te praten over een compromis gebaseerd op voorstellen die de Europese Commissie eerder deze week heeft gedaan.

De gesprekken duurden tot na middernacht, maar de 27 landen konden hun meningsverschillen niet overbruggen. Een aantal landen, zoals Frankrijk en België, is voorstander van een bovengrens aan de gasprijs, maar een andere groep lidstaten, waaronder Nederland, Duitsland en Denemarken, vreest dat leveranciers hun gas dan elders gaan verkopen en dat de tekorten in Europa nog verder gaan oplopen.

Volgens premier Rutte is er weliswaar geen doorbraak bereikt, maar is er wel een belangrijke stap gezet op de top. Zo zijn de landen het eens over de voorwaarden op basis waarvan een eventueel prijsplafond voor gas kan worden ingesteld, vooral om prijsschommelingen door speculatie op de gasmarkt te voorkomen, maar hebben die wel meer uitwerking nodig.

Risico's voor de levering

De groep landen met Nederland en Duitsland willen onder meer zekerheden over de risico's voor de levering. "Als het ertoe leidt dat de gasprijs opeens hoger komt te liggen, dan wel dat het gas niet meer naar Europa komt, dan heb je een probleem", zei Rutte na afloop van het overleg. De energieministers van de Unie vergaderen dinsdag verder over het onderwerp.

De landen werden het ook eens over de gezamenlijke inkoop van gas door de EU-landen. Alleen gebeurt dat wel op vrijwillige basis, iets wat Nederland en Duitsland liever verplicht hadden gezien. "Maar ik merk eigenlijk dat alle collega's zeggen dat als we dit snel kunnen omzetten in praktijk, dan heeft iedereen er belang bij om eraan mee te doen", aldus Rutte.

EU-Raadsvoorzitter Charles Michel toonde zich optimistisch na afloop van de top over de afspraak om "maatregelen te bedenken om de energieprijzen voor huishoudens en bedrijven in bedwang te houden". Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie twitterde dat ze de steun van de regeringsleiders verwelkomt. "Ze hebben strategische richtlijnen gegeven voor het energiepakket, van gezamenlijke inkoop tot investeringen."