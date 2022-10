CBS: Nederlanders kopen iets minder vaak online dan in coronacrisis

Nederlanders hebben in het tweede kwartaal wat minder vaak onlineaankopen gedaan dan in dezelfde periode van vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kan dat komen doordat er geen coronamaatregelen meer van kracht waren, in tegenstelling tot vorig jaar.

In totaal gaf 74 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder aan tussen mei en juli iets gekocht te hebben online, wat neerkomt op ongeveer 11,2 miljoen mensen. Vorig jaar was dat in die periode nog 77 procent. Omdat mensen tijdens de coronacrisis vorig jaar meer thuiszaten, waren mensen sneller geneigd onlineaankopen te doen, vermoedt het CBS.

Vooral kleding, schoenen en accessoires als tassen en sieraden worden veel online verkocht, maar wel minder vaak dan vorig jaar. Ook zijn in de meetperiode dit jaar minder online maaltijden besteld dan in hetzelfde tijdvak in 2021.

Bioscoop- en concertkaartjes

Er werden dit jaar wel meer digitale diensten en producten online verkocht, zoals kaartjes voor de bioscoop of een concert. Ook dat komt volgens het statistiekbureau door het uitdoven van de coronacrisis. Vorig jaar golden er nog maatregelen voor de culturele sector. 8 procent de Nederlanders gaf toen aan online een kaartje te hebben gekocht voor een evenement. Dit jaar ligt dat percentage op 34 procent.

De meeste mensen deden enkel aankopen bij Nederlandse webshops. Het CBS ziet dat vooral 25- tot 45-jarigen onlineaankopen doen: 88 procent van die groep heeft dit jaar via internet iets gekocht. Van de 75-plussers bijvoorbeeld kocht 34 procent iets online.