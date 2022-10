Gebruikers Apneu-apparaten Philips naar de rechter voor inzage documenten

Honderden gebruikers van apneu-apparaten van Philips zijn naar de rechter gestapt, schijft NRC. Ze willen afdwingen dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vertrouwelijke documenten over de omstreden apparaten vrijgeeft.

Letselschadeadvocaat Mark de Hek probeert de documenten sinds vorig jaar te krijgen. "De ruim zeshonderd gebruikers die ik bijsta, maar ook de 85.000 overige gebruikers in Nederland, hebben er een groot belang bij om deze documenten snel te krijgen. Mensen zijn bezorgd, angstig en ervaren emotionele problemen. Ze willen weten wat er mis is met het apparaat waarvan ze afhankelijk zijn en dat mogelijk levensgevaarlijk is."

Het gaat om ongeveer duizend documenten met onder meer onderzoeksverslagen, risicoanalyses en correspondentie tussen Philips en het ministerie.

Philips waarschuwde in juni vorig jaar voor problemen met de apparaten. Gebruikers verkeren nog steeds in onzekerheid over de lopende onderzoeken van Philips. Die moeten uitsluitsel geven over de veiligheid van het schuim dat mogelijk gezondheidsklachten

veroorzaakt, zoals astma, ontstekingsreacties en kanker. Een wereldwijde terugroepactie kost Philips bijna een miljard euro. Enkele patiënten vertellen in NRC dat ze nog geen nieuw apparaat hebben.

'Excuses voor de onzekerheid'

De krant berichtte dat er in 2016 al problemen met het schuim in de apneu-apparaten waren, maar het duurde vijf jaar voordat Philips ermee naar buiten trad. De patiënten willen weten wat het ministerie ervan wist. "Een ministerie dat pretendeert voor volksgezondheid en welzijn te staan, zou zich actiever moeten inzetten voor het lot van deze mensen", zegt De Hek. "Het is treurig dat zowel Philips als het ministerie van VWS deze mensen al ruim een jaar in de kou laat staan door deze documenten niet vrij te geven."

Philips doet over het lopende onderzoek geen inhoudelijke uitspraken, laat het bedrijf aan de krant weten. Wel biedt het excuses aan voor de ontstane onzekerheid. "We zetten alles op alles om zo snel mogelijk voor alle patiënten een oplossing te bieden."