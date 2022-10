Trainer Gerrard binnen een jaar ontslagen bij Aston Villa

Steven Gerrard is zijn baan als hoofdcoach van Aston Villa kwijt. De 42-jarige Engelsman is door de club ontslagen, nadat hij eerder op de avond met 3-0 kansloos had verloren bij Fulham.

Aston Villa staat op de zeventiende plek in de Engelse Premier League, met negen punten uit elf wedstrijden. Slechts twee wedstrijden werden gewonnen.

Het bestuur van de Premier League-club maakte bekend dat er een eind is gekomen aan de samenwerking met Gerrard, die nog geen jaar de manager was van de club, voordat Villa echt moet gaan vechten tegen degradatie.

"We willen Steven graag bedanken voor zijn harde werk en toewijding. We wensen hem het beste voor de toekomst", laat de club weten in een reactie op de website.