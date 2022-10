Kevin Spacey hoeft geen schadevergoeding te betalen in zaak over misbruik minderjarige

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey hoeft geen schadevergoeding te betalen in een civiele zaak die Anthony Rapp tegen hem had aangespannen. Rapp beschuldigde Spacey ervan dat hij hem op 14-jarige leeftijd seksueel heeft bejegend, maar volgens de jury heeft Spacey hem niet aangerand.

Als Spacey schuldig was bevonden, had hij mogelijk 40 miljoen dollar moeten betalen. Spacey heeft volgens Rapp in 1986 seksuele avances gemaakt, toen de twee nog relatief onbekende acteurs waren. Spacey was toen 26 jaar oud en Rapp dus 14 jaar. Volgens Rapp is Spacey op een feestje boven op hem gaan liggen in een slaapkamer.

Het verhaal van Rapp verscheen voor het eerst in 2017 bij BuzzFeed, precies in de periode dat de #MeToo-beweging op gang kwam. Spacey twitterde toen dat hij vreselijk geschrokken was van de beschuldiging. Hij zei zich het voorval niet te kunnen herinneren, maar maakte excuses voor "ongepast dronken gedrag".

Meer beschuldigingen

In hetzelfde bericht maakte hij bekend dat hij al zijn hele leven op mannen valt en vanaf toen ook openlijk als homo door het leven wilde gaan. Kort daarna kwamen ook andere acteurs naar voren die Spacey beschuldigden van seksueel wangedrag.

Naar aanleiding van de beschuldigingen besloot Netflix de acteur te ontslaan. De succesvolle serie House of Cards, waarin hij vijf jaar lang de hoofdrol speelde, werd daarna zonder hem afgemaakt. Zijn carrière raakte daarna in verval. Dat begon al kort na de beschuldigingen: toen werd zijn rol in All the Money in the World opnieuw opgenomen met acteur Christopher Plummer, hoewel die film al zo goed als klaar was.