Barcelona herstelt zich van nederlaag bij Real en overtuigt tegen Villarreal

Na een halfuur kwam de thuisploeg echter ineens op toeren. Met dank aan, wie anders, Robert Lewandowski. Hij leek een lage voorzet vanaf links niet onder controle te krijgen, maar schijn bedroog. Terwijl twee Villarreal-verdedigers op de grond lagen, ontfermde de Pool zich alsnog over de bal om die in één beweging in het doel te prikken: 1-0.

Met Frenkie de Jong in de basis kwam Barcelona stroef uit de startblokken. De ploeg van Xavi Hernández wist aanvankelijk weinig kansen te creëren. De beste mogelijkheid was nog voor Arnaut Danjuma, maar de zesvoudig Oranje-international, afgelopen maandag nog twee keer scorend voor Villarreal tegen Osasuna, liet zich te veel naar de zijkant drukken om nog echt gevaarlijk te kunnen worden.

Aan de hand van een opnieuw uiterst koele Robert Lewandowski heeft Barcelona zich hersteld van de afgelopen zondag opgelopen kater in Madrid. Op de 3-1 nederlaag bij rivaal en koploper Real Madrid lieten de Catalanen in eigen huis een 3-0 zege op Villarreal volgen.

Nog geen tien minuten later was de wedstrijd beslist. Opnieuw Lewandowski, met een prachtige uithaal van afstand, en Ansu Fati, die de paal trof maar de bal in tweede instantie met een hakje over de doellijn wist te werken, bepaalden de ruststand op 3-0. En daarmee had Villarreal in één helft al even veel tegendoelpunten geïncasseerd als in de eerste negen competitiewedstrijden van dit seizoen.

Elf competitietreffers

Na rust ging de handrem erop bij de thuisploeg, waar ruim voor tijd de sterk spelende De Jong - op eigen verzoek - onder luid applaus vanaf de tribunes de douche mocht opzoeken. Dat gold ook voor Lewandowski, die dus bleef staan op elf competitietreffers in tien wedstrijden.

De laatste vier Barcelona-spelers die ook minstens tien keer scoorden in hun eerste tien duels in La Liga waren de Brazilianen Ronaldo (12 goals in 1996) en Romário (12, 1993), de Oostenrijker Hans Krankl (10, 1978) en Johan Cruijff (11, 1974). In totaal was Lewandowksi dit seizoen overigens al goed voor zestien doelpunten, waarvoor hij veertien wedstrijden nodig.