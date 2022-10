Zeker zestig doden bij protesten tegen overheid in Tsjaad

Bij protesten tegen de overheid zijn in Tsjaad minstens zestig doden gevallen, zegt een woordvoerder van de overheid. Zo'n dertig mensen zijn volgens de autoriteiten omgekomen in de hoofdstad Ndjamena waar ze werden beschoten door ordetroepen. Organisatoren van het protest spreken over veertig doden.

Rond 15.00 uur lokale tijd gingen demonstranten met fluitjes de straat op in de hoofdstad. De politie zette traangas in tegen de demonstranten, maar hun aantal bleef toenemen. Vervolgens werd het vuur op hen geopend. De premier spreekt van een gewapende opstand en beweert dat de ordetroepen uit zelfverdediging op de betogers hebben geschoten.

Ook doden en gewonden in Moundou

Ook in Moundou, de op een na grootste stad van het land, werd gedemonstreerd. Daar vielen minstens 30 doden, zegt een anonieme regeringsfunctionaris tegen persbureau AP. Ook zouden 60 mensen gewond zijn geraakt. Verder gingen mensen de straat op in de steden Doba and Sarh.

De betogers uitten hun ongenoegen over de in hun ogen ondemocratische situatie . Tsjaad werd achttien maanden geregeerd door het leger. Vorige week werd aangekondigd dat de militaire leider Mahamat Idriss Déby, die eigenlijk al aan de macht was, voor twee jaar is benoemd tot interim-president van het land. De demonstranten willen dat er eerder verkiezingen worden gehouden.

Déby volgde vorig jaar april zijn vader op, die het land zo'n dertig jaar met harde hand had geregeerd. Sindsdien zijn er veel rellen en demonstraties geweest, maar die van vandaag zijn het bloedigst tot nu toe.