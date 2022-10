'Valsspeler' Niemann klaagt wereldkampioen Carlsen aan en eist 400 miljoen dollar

De schaakrel rond Hans Niemann is nog altijd niet ten einde. De 19-jarige Amerikaan, die volgens een onderzoek van de schaakwebsite chess.com in meer dan 100 onlineduels zou hebben valsgespeeld, slaat nu terug en eist 400 miljoen dollar (ruim 408 miljoen euro) schadevergoeding.

Niemann laat donderdagavond via zijn Twitter-account weten een proces wegens smaad te beginnen tegen onder anderen wereldkampioen Magnus Carlsen.

Kansloze nederlaag

Voor het begin van deze rel in de schaakwereld moeten we anderhalve maand terug in de tijd. Tijdens de prestigieuze st. Louis Sinquefield Cup lijdt Carlsen een zeer zeldzame nederlaag. Hij gaat met de witte stukken kansloos onderuit tegen Niemann, die veel lager in de ranking staat.

Carlsen besluit zich daarop terug te trekken uit het toernooi. De Noor geeft een week later pas duidelijkheid via Twitter: "Ik ben gefrustreerd. Valsspelen is een serieuze zaak en een bedreiging voor het voortbestaan van het spel."

Niemann geeft na de Sinquefield Cup toe dat hij als twaalf- en zestienjarige heeft valsgespeeld in onlinepartijen, maar zegt ook dat hij nu clean is. Toch houdt Carlsen zijn bedenkingen. "Ik geloof dat Niemann vaker en recenter valsspeelde dan hij publiekelijk heeft toegegeven."