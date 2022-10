Rechtszaak tegen Promes vandaag van start: wat is er tot nu toe allemaal gebeurd?

Voor de rechtbank in Amsterdam begint vrijdag het strafproces tegen Quincy Promes. De 30-jarige voetballer, tegenwoordig actief in Rusland, wordt beschuldigd van poging tot moord. Hij zou in juli 2020 na een familiefeest in Abcoude een neef met een mes in een knie hebben gestoken. Het heeft ruim twee jaar geduurd voor de meermaals uitgestelde zaak voor de rechter komt en sindsdien is er het nodige gebeurd, van een transfer tot telefoontaps en berichten over drugshandel.

Wat staat er vrijdag te gebeuren? Het gaat vanaf 09.00 uur om een zogeheten regiezitting, ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling van de zaak. Eigenlijk stond de inleidende zitting al in maart op de rol, maar door ziekte van de (toenmalige) advocaat van Promes, Gerard Spong, werd die uitgesteld. Tijdens een regiezitting komen de onderzoekswensen van het Openbaar Ministerie en van de verdachte en zijn advocaat aan de orde, zoals het oproepen van extra getuigen. Ook wordt er waarschijnlijk een datum bepaald voor de inhoudelijke behandeling. Promes zelf is vrijdag niet aanwezig in de rechtbank in Amsterdam. Hij verblijft in Rusland, waar hij - met veel succes - bij Spartak Moskou speelt.

Hoe is het allemaal begonnen? Op 24 juli 2020 was toenmalig Ajax-speler Promes aanwezig op een familiefeest in een loods in Abcoude. Promes wordt ervan verdacht na afloop van het feest zijn neef na een schermutseling in een knie te hebben gestoken. Het slachtoffer, dat daarbij ernstig letsel opliep, deed pas twee maanden later aangifte. Een kleine maand later, op 13 december 2020, werd Promes gearresteerd, een dag nadat hij met Ajax nog tegen PEC Zwolle had gespeeld en gescoord. Hij werd in eerste instantie verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Promes ontkende iedere betrokkenheid. Na twee dagen kwam hij op vrije voeten, in afwachting van een (eventueel) proces.

Hoe ging het ondertussen met de voetballoopbaan van Promes? Twee maanden na de arrestatie, in februari 2021, vertrok Promes bij Ajax. Voor een transfersom van acht miljoen euro verhuisde hij naar Spartak Moskou. Ajax zei dat er "meerdere redenen" waren voor de overgang, "onder meer sportieve en financiële".

Quincy Promes in Moskou - AFP

In de zomer van 2021 was Promes even terug in Nederland voor het EK, dat onder meer in Amsterdam werd gehouden. Promes speelde op 27 juni zijn vijftigste en voorlopig laatste interland voor Oranje, als invaller in de verloren achtste finale tegen Tsjechië. Twee weken later werd bekend dat het OM hem wilde vervolgen; in november 2021 wordt de aanklacht geformuleerd: poging tot doodslag.

Waarom werd de aanklacht vervolgens verzwaard? Terwijl Promes in Rusland furore maakte bij Spartak Moskou, doken in maart delen uit telefoongesprekken met zijn familie op waarin hij lijkt te bekennen dat hij heeft gestoken. Dat blijkt uit telefoontaps in het strafdossier, dat door Nieuwsuur werd ingezien. Promes vraagt onder meer aan zijn vader waarom hij voor de neef is gesprongen: "Je hebt zijn leven gered. (...) Anders steek ik hem dood, dat begrijp je toch?" Ook lijkt het erop dat hij heeft gewacht tot het feest ten einde was: "Je kan wel zeggen: alcohol, want als ik zo dronken was, zou ik hem in het begin van het feest al pakken. Ik heb toch netjes gewacht." Een dag later werd de aanklacht tegen Promes door het OM verzwaard van poging tot doodslag tot poging tot moord, waarbij dus sprake is van voorbedachten rade.

Waarom werden de telefoongesprekken van Promes afgeluisterd? Daarover komt in mei van dit jaar meer duidelijkheid, als bronnen aan Nieuwsuur melden dat de voetballer ook wordt verdacht van betrokkenheid bij drugssmokkel, witwassen en huiselijk geweld. Het zou daarbij onder meer gaan om financiering van een (door de politie onderschepte) partij van vierduizend kilo cocaïne in Antwerpen en de smokkel van synthetische drugs naar Australië. Deze beschuldigingen komen niet aan de orde in de rechtszaak die vrijdag begint. Daarbij gaat het alleen om de steekpartij.

Hoe gaat het ondertussen met Promes? Sportief gaat het Promes voor de wind in Rusland. De meeste buitenlandse voetballers zijn sinds de oorlog in Oekraïne vertrokken, maar Promes blijft in Moskou en is een van de sterspelers. Dit seizoen scoorde hij al veertien keer in zestien wedstrijden en was hij goed voor veertien assists. In juni doken op sociale media beelden op van een bezoek van Promes aan Ghana, samen met zijn vriend Memphis Depay en assistent-bondscoach Edgar Davids.

Voetballer Quincy Promes is samen met Memphis Depay en de assistent-bondscoach van het Nederlands elftal, Edgar Davids, op bezoek in Ghana. Depay heeft daar een goededoelenorganisatie. - NOS

Volgens technisch directeur Artem Rebrov is Promes de leider op het veld en de baas in de kleedkamer. Promes heeft gezegd dat hij Spartak Moskou pas wil verlaten als de club kampioen is.

Welke straf hangt Promes boven het hoofd? Het kan nog wel even duren voor het tot een uitspraak komt en over een mogelijke straf voor Promes is op dit moment nog niets te zeggen. De maximale straf voor poging tot moord is twintig jaar cel. Mocht het tot een veroordeling komen, dan is het afwachten of Promes zelf naar Nederland komt. Hij verblijft momenteel in Rusland, een land waarmee Nederland in principe een uitleveringsverdrag heeft. Bekijk een reconstructie van de zaak Promes door Nieuwsuur.