PSV krijgt amper voet aan de grond bij Arsenal en incasseert kleine nederlaag

PSV heeft aan de inhaalwedstrijd in de Europa League bij Arsenal - een duel dat eerder wegens het overlijden van Queen Elizabeth geschrapt werd - niet het gehoopte punt overgehouden. Hoewel de Eindhovenaren lang stand wist te houden in het Emirates Stadium, capituleerden ze toch twintig minuten voor het einde door een treffer van Granit Xhaka: 1-0. Daardoor is Arsenal in groep A met twaalf punten al zeker van Europees overwinteren. PSV kan de Londense formatie de groepswinst nog ontnemen, maar dan zal het om te beginnen volgende week in eigen huis met dezelfde opponent moeten afrekenen.

De stand in groep A van de Europa League - NOS

Meevaller aan Eindhovense zijde was de terugkeer na lang blessureleed van Luuk de Jong en Noni Madueke, die in de tweede helft als invaller weer minuten konden maken in de hoofdmacht. Geen aanpassingen PSV was uiteraard beducht voor de blakende vorm waarin de koploper van de Premier League (27 punten uit 10 duels) al weken verkeert, maar dat bleek voor trainer Ruud van Nistelrooij geen reden om grote aanpassingen te doen en bijvoorbeeld met een extra - vijfde - verdediger op de proppen te komen. Integendeel, hij hield het bij dezelfde elf die afgelopen zondag FC Utrecht met 6-1 onder de voet liepen. De Eindhovenaren startten derhalve met Guus Til, tegen Utrecht goed voor de 2-1 en 3-1 en het predicaat 'Man of the Match', in de spits. Hij kreeg nog de voorkeur boven Luuk de Jong, die na zijn langdurige blessure wel weer op de bank zat.

Guus Til - Pro Shots

Arsenal-manager Mikel Arteta had zijn ploeg in vergelijking met de laatste wedstrijd (1-0 winst bij Leeds United) wel flink gewijzigd. Alleen Xhaka, Gabriel Magalhães, Takehiro Tomiyasu, Bukayo Saka en Gabriel Jesus mochten weer komen opdraven, maar onder anderen vormgever Martin Ødegaard (oud-Heerenveen en - Vitesse) en de snelle, behendige vleugelaanvaller Gabriel Martinelli ontbraken op het appel. Snelle klus Alle wisselingen ten spijt nam Arsenal, dat de Europa League-campagne begonnen was met drie overwinningen, meteen het heft in handen. Immers: hoe eerder de klus geklaard was in dit overvolle voetbaljaar, hoe beter. Nog voor het eerste kwartier gespeeld was, had Kieran Tierney al net even te hoog gemikt en rolde de schuiver van Xhaka naast. Jesus werd twee keer in stelling gebracht, maar kwam niet tot afronden.

Xavi Simons beseft dat hij meer met zijn schietkans had kunnen doen - AFP

Bij een zeldzame Eindhovense uitbraak halverwege de eerste helft tilde Xavi Simons na een flinke rush de bal over het doel van Matt Turner. Arsenal bleef echter de bovenliggende partij, zij het zonder tot grote kansen te komen. Dat was mede te danken aan PSV-verdediger André Ramalho, die enkele keren Londens gevaar wist te bezweren. Fraaie combinatie Kort na rust kwam Jesus na een fraaie combinatie met Saka niet verder dan een rollertje waar Walter Benítez geen problemen had, maar even later moest de PSV-keeper alle zeilen bijzetten om de doorgebroken Saka van scoren te houden. Tussendoor kreeg Simons na een snelle Eindhovense counter zijn voet niet goed tegen de bal. Na een uur legde de bedrijvige Jesus een paar PSV'ers in de luren, maar daar hoorde de in de wedstrijd groeiende Benítez niet bij. Nadat een vlammend schot van Eddie Nketiah over het PSV-doel was gevlogen, vond Arteta de tijd rijp om Ødegaard, die meteen de aanvoerdersband van Xhaka overnam, in het veld te brengen.

Invaller Noni Madueke aan de bal - Pro Shots