FC Utrecht overtuigt niet bij buurman Sportlust'46, maar bekert wel verder

Zonder te overtuigen heeft FC Utrecht zich geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB-beker. Bij buurman en derdedivisionist Sportlust'46 uit Woerden bleken twee goals van Sander van de Streek en een late treffer van invaller Sean Klaiber voldoende: 0-3.

Van de Streek maakte na 18 minuten spelen het eerste doelpunt van de wedstrijd door uit een voorzet van Djevencio van der Kust in tweede instantie raak te schieten.

Twintig minuten voor tijd profiteerde Van de Streek met een kopbal van mistasten van keeper Romero Antonioli. Het verzet van het moedige Sportlust'46 was daarna gebroken. In blessuretijd zorgde Klaiber voor het slotakkoord.

Barkas belangrijk

De Woerdense amateurs, die een maand geleden verrassend Quick Boys hadden uitgeschakeld, kregen vooral in de eerste helft nog wel mogelijkheden via Kesly den Haag en Joshua Patrick, maar tot twee keer toe bracht Utrecht-doelman Vasilis Barkas redding.

Utrecht, dat zondag nog met liefst 6-1 verloor bij PSV, greep vervolgens het initiatief en had in Van de Streek een uitblinker. Onder anderen Anastasios Douvikas liet kansen liggen op meer, maar Klaiber had het vizier wel op scherp staan.

Tegenvaller bij de Utrechters was wel het uitvallen van de geblesseerde Django Warmerdam voor rust.