Openbaar Ministerie dreigt eigenaar IT-bedrijf Centric met de rechter

Het Openbaar Ministerie is niet te spreken over de plotselinge terugkeer van Gerard Sanderink als bestuursvoorzitter van zijn IT-bedrijf Centric. Het OM wil dat Centric de herbenoeming uiterlijk maandag terugdraait, anders stapt justitie naar de Ondernemingskamer, de rechter in kwesties van wanbeleid in het bedrijfsleven.

Woensdag verraste Centric vriend en vijand met de mededeling dat de omstreden ondernemer en eigenaar van het IT-bedrijf "per direct aantreedt als niet-uitvoerend bestuurder en bestuursvoorzitter ". Tegelijkertijd stapten twee andere bestuurders van Centric op, onder wie de huidige bestuursvoorzitter.

Sanderink was in februari 2021 teruggetreden en had zijn bestuurlijke taken neergelegd vanwege alle commotie rond zijn persoon. Sanderink voert al een paar jaar een juridisch gevecht met zijn ex-partner, compleet met lastercampagnes en allerlei rechtszaken. Centric dreigde daarin meegesleept te worden en kende veel bestuurswisselingen en onrust. Ook grote klanten begonnen zich zorgen te maken of Centric zijn IT-diensten nog wel kon blijven leveren.

Omkoping van een Saoedische prins

Omdat Centric een groot en belangrijk IT-bedrijf is dat ook voor diverse publieke instellingen en de overheid werkt, zoals De Nederlandsche bank en BNG Bank, hebben de bestuursperikelen volgens het OM een maatschappelijke impact. Daarom werd deze zomer een vooronderzoek ingesteld naar de bestuurlijke crisis en mogelijk wanbeleid. Samen met het bestuur, de ondernemingsraad en eigenaar Sanderink werd geprobeerd de verstoorde verhoudingen in het bedrijf te herstellen.

De onverwachte terugkeer van Sanderink aan het hoofd van het bedrijf heeft volgens het OM alle inspanningen van de voorbije maanden teniet gedaan. "Het OM concludeert daarom dat het aangewezen is de Ondernemingskamer te verzoeken om te beslissen of, en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om de stabiliteit en continuïteit van Centric te waarborgen", staat in een verklaring.

Naast Centric is Sanderink ook eigenaar van bouwbedrijf Strukton, en ook daar rommelt het. Het OM verdenkt Sanderink persoonlijk van omkoping van een Saoedische prins bij een metroproject in Riyad en valsheid in geschrifte rond exportverzekeringen.