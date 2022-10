Beloning van 250.000 euro voor gouden tip in mysterieuze vermissingzaak uit 1984

De Peter R. de Vries Foundation heeft een beloning van 250.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de vermissingzaak van Germa van den Boom uit 1984. De Vries vertelde voor zijn overlijden vorig jaar dat hij de zaak graag zou willen oplossen. Het geld is beschikbaar voor de tipgever die informatie geeft over de vindplaats.

De destijds 19-jarige Germa van den Boom raakte eind juli 1984 vermist. Ze was in het weekend alleen thuis, want haar ouders en jongere broer waren een paar dagen weg. Haar laatste teken van leven was 's nachts rond 01.45 uur, toen haar buurjongen haar thuis voor de deur in Nieuwendijk (Noord-Brabant) had afgezet. Even daarvoor was ze met vriendinnen uit geweest.

Omdat Van den Boom op zondag en maandagochtend niet reageerde op telefoontjes van haar ouders, besloot het gezin terug naar huis te gaan. Binnen troffen ze sporen die wijzen op een misdrijf, zoals een tafel die verschoven was. De politie vond een week later bloedsporen. Tot op de dag van vandaag is het echter een raadsel wat er met haar is gebeurd en waar Van den Boom gebleven is.

'Nu of nooit'

"De familie realiseert zich dat de hernieuwde aandacht voor de verdwijning van Germa opnieuw behoorlijk wat emoties zal losmaken, zeker bij de bewoners van Nieuwendijk", zegt Conny Langerak, de oudere zus van Germa. "Voor ons als familie is het echter, juist na zoveel jaren, onverteerbaar om niet te weten wat er met haar is gebeurd. Daarom trekken wij met de Peter R. de Vries Foundation nog één keer alle registers open. Het is nu of nooit."

Tips over de zaak kunnen bij de stichting gemeld worden. Bij de stichting lopen ook nog twee andere zaken. Zo is er voor de gouden tip in de zaak van Tanja Groen een beloning beschikbaar van 1 miljoen euro. Ook kan de gever van de gouden tip in de zaak van de 7-jarige Jaïr Soares uit 1995 rekenen op een kwart miljoen euro als beloning.