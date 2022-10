Na een zoektocht van twee dagen werden de lichamen van de 10-jarige Hebe en haar 26-jarige begeleider Sanne Bos gisteravond gevonden in de auto van Bos. De politie heeft verder onderzoek gedaan op de plek van het ongeluk. Een noodlottig ongeval lijkt het meest aannemelijk, maar er is nog genoeg na te gaan. "Met het vinden van Sanne en Hebe zijn we niet klaar met ons onderzoek." Zo wordt er gekeken of er iets mankeerde aan de auto. Ook kijkt de politie naar de weersomstandigheden op de plek en tijdstip van het ongeluk. Hebe en Sanne waren sinds maandagmiddag spoorloos, nadat ze met de auto uit Raamsdonksveer waren vertrokken vanuit de dagbesteding. Sanne zou Hebe naar huis brengen in Vught, maar daar kwamen ze niet aan. Dinsdagochtend werd een Amber Alert uitgestuurd in verband met hun verdwijning. Gisteravond laat werd duidelijk dat de twee zijn omgekomen. De zwarte auto, met twee lichamen erin, werd door een politiehelikopter gevonden in het water onderaan een talud tussen de A2 en de A59, bij het knooppunt Empel vlak bij Den Bosch. Vandaag bevestigde de politie dat het inderdaad ging om Hebe en Sanne. Dit zei de politie over de zoektocht:

Een woordvoerder van de politie zegt dat de agenten die dinsdagavond al eens hebben gezocht op de bewuste plek geen zicht hadden op de wagen. - NOS

De politie vraagt zich ook nog af hoe het mogelijk is dat de auto op zo'n druk verkeerspunt van de weg is geraakt en dat er door niemand alarm is geslagen. "Als er nog mensen zijn die ook maar iets hebben gezien, dan hopen wij dat ze contact met ons opnemen", aldus de politie. Geen beelden van het ongeval De politie heeft geen beelden van het ongeval. Op de plek van het ongeluk bij knooppunt Empel hangen geen zogeheten ANPR-camera's. Dat staat voor Automatic Number Plate Recognition, oftewel kentekenherkenning. De camera's langs of boven de (snel)wegen registreren welke auto's voorbijrijden en controleren bijvoorbeeld of de eigenaren worden gezocht door de politie. Ook wordt de techniek gebruikt voor bijvoorbeeld trajectcontroles of het handhaven van milieuzones in grote steden. De politie heeft iedereen die dashcambeelden gemaakt heeft op maandag op de A59 tussen Waalwijk en knooppunt Empel tussen 14.00 uur en 20.00 uur gevraagd zich te melden. Verder wordt gekeken of Rijkswaterstaat wel camera's heeft hangen bij het knooppunt en of die beelden heeft van het ongeval. Bekijk op het kaartje waar de auto gisteren werd gevonden:

Kaartje Empel - NOS