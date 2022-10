Ten Hag verwijdert Ronaldo uit selectie, Portugese vedette komt met statement

Mufc announce Ronaldo dropped from squad for Saturday’s game v CFC. Ten Hag’s decision. Club are backing him on it. pic.twitter.com/HZFi5m2qJQ

"Ik ben als heel jonge speler begonnen. De oudere, meer ervaren spelers waren voor mij altijd belangrijke voorbeelden. Om die reden probeerde ik later een voorbeeld te zijn voor de jongere spelers bij de clubs waarvoor ik heb gespeeld. Helaas is dat niet altijd mogelijk en soms neemt the heat of the moment de overhand."

"Ik voel op dit moment dat ik hard moet blijven werken op Carrington, mijn teamgenoten moet steunen en klaar moet zijn voor alles wat komt, in iedere mogelijke wedstrijd. Het is geen optie om te bezwijken onder de druk. Dat is nooit een optie geweest. Dit is Manchester United, and united we must stand. We zijn spoedig weer samen", aldus Ronaldo.

Manchester United staat na de overwinning op Tottenham Hotspur momenteel op de vijfde plaats in de Premier League. Komende tegenstander Chelsea staat een plek hoger.

Bekijk hier een deel van de persconferentie na afloop van het duel met Tottenham, toen Ten Hag nog niet wilde ingaan op de situatie rond Ronaldo.